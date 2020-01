Εικόνα-σοκ: Η Αυστραλία στις φλόγες από δορυφόρο – Ανείπωτη καταστροφή

Μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχουν καταγραφεί στην ιστορία του πλανήτη βιώνει η Αυστραλία τις τελευταίες εβδομάδες.

Χαρακτηριστικές της βιβλικής καταστροφής είναι οι εικόνες από τα σημεία της Αυστραλίας που «θερίζονται» από τις πυρκαγιές, στις οποίες μέχρι σήμερα έχουν χάσει τις ζωές τους 24 άνθρωποι και έχουν καεί πάνω από 1.300 σπίτια, σύμφωνα με το BBC.

Οι φωτιές στην Αυστραλία προκάλεσαν τρομακτικές απώλειες και στην πλούσια πανίδα της περιοχής. Επιστήμονες του πανεπιστημίου του Σίδνεϊ εκτιμούν ότι το τελευταίο δεκαήμερο κάηκαν στις φλόγες έως και 480 εκατομμύρια θηλαστικά, πουλιά και ερπετά.

A shocking video of dead animals strewn across a roadside in New South Wales killed in the #AustralianBushfire .

At least 480 million mammals, birds and reptiles are likely to have died in the state alone since September. Devastating.

