Ένας πύραυλος Κατιούσα έπεσε σήμερα το απόγευμα εντός της Πράσινης Ζώνης της Βαγδάτης, της περιοχής όπου εδρεύουν η αμερικανική πρεσβεία και πολλά κυβερνητικά κτήρια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην περιοχή αυτή έχουν αποκλειστεί.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, είχαν ακουστεί δύο ισχυρές εκρήξεις από το κέντρο της ιρακινής πρωτεύουσας.

Επίσης δύο πύραυλοι Κατιούσα έπεσαν εντός της αεροπορικής βάσης Μπαλάντ, στην οποία σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράκ, όπως ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Η βάση αυτή απέχει 80 χιλιόμετρα βορείως της Βαγδάτης.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ιράν κυματίζει η κόκκινη σημαία στο τζαμί του Jamkaran, τον ιερότερο χώρο των Σιιτών Μουσουλμάνων. Το Ιράν υποσχέθηκε εκδίκηση για το θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί.

Το συγκεκριμένο τζαμί, που βρίσκεται στην περιοχή Qom του Ιράν, θεωρείται ένας από τους ιερότερους χώρους για τους Σιίτες μουσουλμάνους σε ολόκληρη την γη και η έπαρση του λάβαρου αποτελεί «κάλεσμα», αλλά και «προειδοποίηση».

First Time In The History, Red Flag Unfurled Over The Holy Dome Of Jamkarān Mosque, Qom Iran.

Red Flag: A Symbol Of Severe Battle To Come.#Qaseemsulaimani#قاسم_سليماني pic.twitter.com/B1mcePk4Ri

— SIFFAT ZAHRA (@SiffatZahra) January 4, 2020