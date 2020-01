Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ιραν και ΗΠΑ με τον διάδοχο του Κασέμ Σουλεϊμανί να εκτοξεύει απειλές κάνοντας λόγο για χιλιάδες πτώματα Αμερικανών στη Μέση Ανατολή.

Όπως μεταδίδει το ynetnews ο ταξίαρχoς Εσμαιλ Καανί φαίνεται πως δήλωσε, «Λέμε σε όλους κάντε υπομονή και σύντομα θα δείτε χιλιάδες πτώματα Αμερικανών στρατιωτών σε όλη τη Μέση Ανατολή».

«Μετά το μαρτύριο του ένδοξου στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, διορίζω τον ταξίαρχο Εσμαΐλ Καανί διοικητή της Δύναμης Κουντς» των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αναφέρει ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπό του και μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρόγραμμα της Δύναμης Κουντς «θα μείνει όπως ακριβώς ήταν επί του προκατόχου του», προστίθεται στη δήλωση του Χαμενεΐ.

Η επιχείρηση των ΗΠΑ για την εξόντωση του «νούμερου 2» του ιρανικού καθεστώτος άνοιξε στον ασκό του Αιόλου.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σκότωσαν τον ιρανό υποστράτηγο Κασέμ Σουλεϊμανί, επικεφαλής της επίλεκτης Δύναμης Κουντς, τον εγκέφαλο πίσω από τα σχέδια και τις προσπάθειες για την επέκταση της επιρροής του Ιράν στη Μέση Αναστολή, σε αεροπορική επιδρομή στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο πρόεδρος Χασάν Ρουχανί και ο υπουργός Άμυνας Αμίρ Χαταμί ορκίστηκαν «εκδίκηση».

Απειλές φτάνουν, μετά τον Ιρανό πρόεδρο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν για τον θάνατο του υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί. Συγκεκριμένα, το Σώμα ορκίζεται «σκληρή εκδίκηση».

Η Τεχεράνη θα εκδικηθεί τον θάνατο του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί «τη σωστή στιγμή και στο σωστό μέρος», προειδοποίησε το Ανώτατο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν.

Το Ιράν θεωρεί υπεύθυνες τις ΗΠΑ για τον φόνο του διοικητή της Δύναμης Κοντς, προσθέτει το Συμβούλιο Ασφαλείας που χαρακτηρίζει το αμερικανικό πλήγμα «το χειρότερο λάθος της Ουάσινγκτον» στην περιοχή.

«Το καθεστώς των ΗΠΑ θα είναι υπεύθυνο για τις συνέπειες αυτού του εγκληματικού τυχοδιωκτισμού. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη στρατηγική γκάφα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Δυτικής Ασίας και η Αμερική δεν θα γλιτώσει εύκολα από τις συνέπειές της», πρόσθεσε.

«Η Αμερική πρέπει να ξέρει ότι η εγκληματική επίθεσή της εναντίον του στρατηγού Σουλεϊμανί ήταν το σοβαρότερο λάθος της χώρας (…) Αυτοί οι εγκληματίες θα υποστούν τη σκληρή εκδίκηση (…) στο σωστό μέρος και τη σωστή στιγμή» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας συγκλήθηκε εκτάκτως για να συζητήσει την «εγκληματική» επίθεση στη Βαγδάτη που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ιρανός υποστράτηγος Κασέμ Σουλεϊμανί, ανήγγειλε ο εκπρόσωπος του οργάνου αυτού, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Το Ιράν και τα «ελεύθερα έθνη της περιοχής» θα πάρουν εκδίκηση από τις ΗΠΑ για τον θάνατο του ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη, διεμήνυσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Χασάν Ρουχανί. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μεγάλο έθνος του Ιράν και άλλα ελεύθερα έθνη της περιοχής θα πάρουν την εκδίκησή τους από την εγκληματική Αμερική για αυτή τη φρικτή δολοφονία», ανέφερε ο Ρουχανί σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησής του. Το γεγονός πως ο Σουλεϊμανί «έγινε μάρτυρας» θα αυξήσει την «αποφασιστικότητα» του Ιράν να «αντισταθεί στον επεκτατισμό της Αμερικής και να υπερασπιστεί τις ισλαμικές αξίες μας», προστίθεται στο κείμενο.

Στο μεταξύ, «το Ιράν ποτέ δεν κέρδισε σε πόλεμο και ποτέ δεν έχασε σε διαπραγμάτευση», έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε μία πρώτη διαδικτυακή αντίδραση μετά την αεροπορική επιδρομή στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης και την εξόντωση του Κασέμ ΣουλεΪμανί.

Με νέο tweet o Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε: «Ο στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί σκότωσε ή τραυμάτισε σοβαρά χιλιάδες Αμερικανούς σε βάθος χρόνου και σχεδίαζε να σκοτώσει πολλούς ακόμη Ευθύνεται για τον θάνατο «χιλιάδων ανθρώπων», συμπεριλαμβανομένου και μεγάλου αριθμού διαδηλωτών στο ίδιο το Ιράν. Θα έπρεπε να τον είχαμε σκοτώσει εδώ και χρόνια. Μολονότι το Ιράν δεν θα το παραδεχτεί ποτέ, ο Σουλεϊμανί ήταν μισητός στη χώρα του και για αυτό οι Ιρανοί δεν λυπούνται τόσο όσο οι ηγέτες τους θέλει να πιστεύει ο υπόλοιπος κόσμος».

….of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020