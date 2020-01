Την πλήρη και αναφανδόν στήριξη των ΗΠΑ στην ενεργειακή συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, εκφράζει με δύο αναρτήσεις στο Twitter το Γραφείο Ενεργειακών Πόρων του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Στην πρώτη ανάρτηση το αρμόδιο γραφείο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκφράζει την ικανοποίησή του που βλέπει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ να προχωρούν την ενεργειακή τους συνεργασία στην περιοχή -συνεχίζοντας τη δουλειά από την τριμερή με τη συμμετοχή των ΗΠΑ του Αυγούστου-, με την υπογραφή της τριμερούς συμφωνίας για τον ενεργειακό διάδρομο EastMed.

A/S @frank_fannon underscores U.S. commitment to Eastern Med energy cooperation in partnership with Greece, Cyprus, and Israel at the 3+1 energy meeting in Athens pic.twitter.com/Ks7tvQC7XW

— EnergyAtState (@EnergyAtState) August 7, 2019