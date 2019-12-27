Ο Ερντογάν λανσάρει και αυτοκίνητα [βίντεο]

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αυτή την φορά άφησε την προκλητική ρητορική και έκανε σόου με ένα … αυτοκίνητο.
O Τούρκος πρόεδρος παρουσίασε, ανεβάζοντας βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, το πρώτο τουρκικής κατασκευής αυτοκίνητο.
Το αυτοκίνητο πρόκειται για ένα 100% ηλεκτρικό όχημα της κατηγορίας C-SUV.
#TürkiyeninOtomobili‘ni test ettik.
İnşallah 2022 yılında otomobilimizin seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşmuş olacağız.#YeniliğeYolculuk pic.twitter.com/MPq3dX4EQQ
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2019
Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye’nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/QPJMb2u1b5
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2019
Direksiyonunda biz varız! #HerşeyiyleBizim#YeniliğeYolculuk#TürkiyeninOtomobili#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/QGAvy8Z8rm
— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 26, 2019
.#Turkey reveals #prototype of first #indigenous car #Yerlioto #TOGG https://t.co/RSQmcYdOTq pic.twitter.com/BRiZEDjtKD
— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 27, 2019