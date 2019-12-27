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Ο Ερντογάν λανσάρει και αυτοκίνητα [βίντεο]

27 Δεκεμβρίου 2019 | 18:38

Newsroom eleftherostypos.gr

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O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αυτή την φορά άφησε την προκλητική ρητορική και έκανε σόου με ένα … αυτοκίνητο.

O Τούρκος πρόεδρος παρουσίασε, ανεβάζοντας βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, το πρώτο τουρκικής κατασκευής αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητο πρόκειται για ένα 100% ηλεκτρικό όχημα της κατηγορίας C-SUV.

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