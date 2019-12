Χαμός στην Ιταλία για την κοπέλα που φωτογραφήθηκε με υψωμένο το μεσαίο δάχτυλο δίπλα στο Σαλβίνι που κοιμάται

Με οργή σχολίασε ο Σαλβίνι τη φωτογραφία που ανέβασε στα social media η 19χρονη Έρικα Λάμπε, στην οποία υψώνει το μεσαίο δάχτυλό της, ενώ δίπλα της μέσα στο αεροπλάνο κοιμάται ο αρχηγός της Λέγκας και πρώην υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας.

Τη φωτογραφία ανέβασε στο Twitter και ο ίδιος ο Σαλβίνι γράφοντας στη λεζάντα: «Τι ωραία να ταξιδεύεις με ευγενικούς ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να διαδηλώνουν κατά του μίσους, της βίας και των προσβολών».

«Εγώ τράβηξα τη φωτογραφία για να επισημάνω την σύμπτωση του να ταξιδεύεις σε πτήση χαμηλού κόστους έχοντας δίπλα σου τον Σαλβίνι. Η χειρονομία απευθυνόταν στους φίλους μου και δεν είχε να κάνει τίποτα με τον Σαλβίνι τον οποίο εξάλλου “περικύκλωσα” με καρδούλες», είπε η 19χρονη αντιλαμβανόμενη τον σάλο που έχει προκληθεί.

Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate!

E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione😂 pic.twitter.com/jhfQaG3f99

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 18, 2019