Σοκαριστικά βίντεο από την στιγμή του σεισμού που ταρακούνησε τις Φιλιππίνες

Σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών έπληξε σήμερα τις Φιλιππίνες με επίκεντρο 56 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Νταβάο και με εστιακό βάθος 53 χιλιόμετρα, ανακοινώθηκε από το Γεωλογικό Παρατηρητήριο των ΗΠΑ.

Αποτέλεσμα του σεισμού ήταν ένα κορίτσι έξι ετών να χάσει την ζωή του, 14 τραυματίες και άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων μέσα σε τριώροφο εμπορικό κέντρο που κατέρρευσε στην πόλη Παντάντα της επαρχίας Νταβάο ντελ Σουρ.

Κάμερες καταστημάτων κατέγραψαν την στιγμή του σεισμού, ενώ αρκετά βίντεο αναρτήθηκαν στα social media.

A 6.8-magnitude earthquake struck parts of the Philippines. Video footage posted on social media showed water sloshing out of a hotel swimming pool, fixtures shaking in a hotel room and people evacuating via a staircase https://t.co/68JyUN4OCe pic.twitter.com/7uBrrs7SpB

— Reuters (@Reuters) December 15, 2019