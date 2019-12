Έκρηξη ηφαιστείου στη Νέα Ζηλανδία: Στους 18 οι νεκροί και 26 νοσηλεύονται

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη του ηφαιστείου, στη νήσο Γουάιτ, της Νέας Ζηλανδίας.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές της Νέας Ζηλανδίας, ο απολογισμός των νεκρών έφτασε πλέον τους 18. Οι έρευνες που διεξάγονται πάνω στο νησί και στη θάλασσα δεν έχουν επιτρέψει μέχρι στιγμής να εντοπισθούν τα πτώματα των δύο τελευταίων αγνοουμένων.

Συνολικά 47 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω στο νησί τη στιγμή της έκρηξης του ηφαιστείου της Νέας Ζηλανδίας. Ο θάνατος ενός Αυστραλού εξ αυτών σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ αύξησε σήμερα τον απολογισμό αυτής της φυσικής καταστροφής σε 18 νεκρούς — ένας αριθμός που περιλαμβάνει τους δύο αγνοουμένους.

Είκοσι έξι άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία και η κατάσταση πολλών εξ αυτών χαρακτηρίζεται «κρίσιμη» από τους γιατρούς.

The New Zealand volcano eruption has now claimed sixteen lives, after one of the Australian victims died in a Sydney hospital. @RuthWW @heinkealex #9News pic.twitter.com/isYu1fAgB5

— Nine News Queensland (@9NewsQueensland) December 15, 2019