Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον απηύθυνε σήμερα έκκληση για ενότητα προκειμένου να επουλωθούν οι πληγές από το Brexit, που δίχασε τη Βρετανία, ώρες μετά τη συντριπτική νίκη του στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές και την εντολή που του έδωσαν οι ψηφοφόροι να υλοποιήσει το διαζύγιο του Λονδίνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση έως τα τέλη Ιανουαρίου.

«Ειλικρινά, προτρέπω τον καθένα από εσάς, σε όποια πλευρά κι αν βρίσκεται, έπειτα από 3,5 χρόνια όλης αυτής της στείρας αντιπαράθεσης, προτρέπω τον καθένα να βάλει ένα τέλος και να αφήσει την επούλωση να ξεκινήσει», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ.

«Γνωρίζω ότι έπειτα από 5 εβδομάδες προεκλογικής εκστρατείας, σε αυτήν τη χώρα αξίζει ένα διάλειμμα από τους διαπληκτισμούς, ένα διάλειμμα από τους πολιτικούς και ένα μόνιμο διάλειμμα από το να μιλάμε για το Brexit».

«Θέλω όλοι να καταπιαστούν με τις προετοιμασίες τους για τα Χριστούγεννα χαρούμενοι και ασφαλείς γνωρίζοντας ότι εδώ, σε αυτήν την κυβέρνηση των πολιτών, η δουλειά μας επιταχύνεται».

«(Θέλω) να κάνω το 2020 μια χρονιά ευημερίας, ανάπτυξης και ελπίδας και να κάνω πραγματικότητα ένα κοινοβούλιο που θα είναι λειτουργικό για τους πολίτες», υπογράμμισε.

Οι Συντηρητικοί θα τιμήσουν τη «σαρωτική εντολή» που τους έδωσαν οι πολίτες να αποχωρήσει η Βρετανία από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου και να υλοποιήσουν προτεραιότητες όπως το εθνικό σύστημα υγείας, διαβεβαίωσε ο Μπόρις Τζόνσον.

«Θα ήθελα να μιλήσω, επίσης, σε εκείνους που δεν μας ψήφισαν ή δεν με ψήφισαν και που θα ήθελαν και ίσως εξακολουθούν να θέλουν να παραμείνουν εντός της ΕΕ», είπε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Speaking outside Downing Street after his #GE2019 win, UK PM Boris Johnson "urges everyone" to "find closure and let the healing begin" on Brexit, after years of "increasingly arid argument"https://t.co/jATe2RWhkF pic.twitter.com/XKD6TJRrCh

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 13, 2019