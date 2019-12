Παραβίαση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη από την Τουρκία διαπίστωσε ο ΟΗΕ [εικόνες & βίντεο]

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών, αρμόδια για την επιτήρηση των κυρώσεων κατά της Λιβύης, σε έκθεση που υπέβαλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, προειδοποιεί για αποστολές όπλων προς το καθεστώς της Τρίπολης από χώρες μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Τουρκία, παραβιάζοντας το εμπάργκο των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, στην 376 σελίδων έκθεση, οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ κατονομάζουν την Τουρκία, την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ότι εκτελούν τακτικές και δημόσιες αποστολές όπλων.

Μετά την ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη βυθίστηκε σε εμφύλιο πόλεμο και χωρίστηκε μεταξύ της κυβέρνησης εθνικής συμφιλίωσης με έδρα την Τρίπολη, η οποία έχει επίσης αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ, και της κυβέρνησης με βάση το Τομπρούκ στα ανατολικά της χώρας, η οποία ελέγχεται από τον Εθνικό Στρατό της Λιβύης υπό την αιγίδα του Χαλίφα Χαφτάρ και το Κοινοβούλιο της χώρας. Οι δυνάμεις του στρατηγού Χαφτάρ διατηρούν σχέσεις με την Αίγυπτο, τη Γαλλία, τη Ρωσία, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ την κυβέρνηση της Τρίπολης στηρίζουν η Τουρκία και το Κατάρ.

Στην έκθεση του ΟΗΕ σημειώνεται πως «η Ιορδανία, η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε τακτική βάση και, χωρίς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να καλυφθούν, μεταφέρουν δημόσια όπλα, γεγονός που σημαίνει παραβίαση του εμπάργκο του ΟΗΕ». Στην έκθεση αναφέρεται ότι οι αποστολές όπλων στις δυνάμεις του Χαφτάρ γίνονται κυρίως από την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Τρίπολη κατά βάση από την Τουρκία.

Τα όσα αναφέρονται στην έκθεση του ΟΗΕ φαίνεται να επιβεβαιώνονται από τα τουρκικά ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία έχουν κάνει την εμφάνισή τους όχι μόνο ειδήσεις, αλλά φωτογραφίες και βίντεο από τη μεταφορά οπλισμού στην Τρίπολη. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και τα βίντεο που ακολουθούν, η Τουρκία έστειλε στη Λιβύη τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα τύπου Kirpi και πυρομαχικά.

Επιπλέον, πριν από λίγες ημέρες και στον απόηχο της συμφωνίας για την ΑΟΖ, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να στείλει στρατεύματα στη Λιβύη για να υποστηρίξει την κυβέρνηση του Φάγεζ αλ-Σάρατζ, βάσει των όρων πρόσφατης συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών. «Αν η Λιβύη διατυπώσει ένα τέτοιο αίτημα, θα μπορέσουμε να στείλουμε (στρατιωτικό) προσωπικό μας, κυρίως καθώς έχουμε συνάψει μια στρατιωτική συμφωνία», είπε ο Ερντογάν.

A coalition of forces allied with Libya’s UN-recognized Government of National Accord, some of which face UN sanctions, received a shipment of Turkish armored vehicles and arms, according to pictures and videos posted on social media. https://t.co/A8gEjS9AVN pic.twitter.com/M317TxFNvM

More photos for the arrival of armed vehicles from #Turkey to #Libya via the ship (Amazon GIURGIULESTI). They arrived at the port of Tripoli coming from the port of Samsun in Turkey.

Source: Pro-GNA FB accounts pic.twitter.com/S6gxDo8dtv

— Faraj Aljarih 🇱🇾☮ (@FarajAljarih) May 18, 2019