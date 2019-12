Τζόνσον μετά το θρίαμβο στις εκλογές: Δεν θα απογοητεύσω όσους ψήφισαν για να υλοποιηθεί το Brexit

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

To Brexit πάνω από όλα! Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επιβάλλεται σήμερα ως ο ισχυρός άνδρας του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τον θρίαμβό του στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, ο οποίος του επιτρέπει να τιμήσει την υπόσχεσή του για την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου.

Η “νέα αυτή ισχυρή εντολή (…) δίδει στη νέα κυβέρνηση την ευκαιρία να σεβαστεί την δημοκρατική βούληση του βρετανικού λαού”, υπογράμμισε ο Τζόνσον, κάνοντας λόγο για έναν “σεισμό” που άλλαξε το βρετανικό πολιτικό τοπίο προς όφελος των Συντηρητικών.

Έχοντας εξασφαλίσει πλέον μια άνετη απόλυτη πλειοψηφία, την οποία στερείτο μέχρι σήμερα, ο Τζόνσον αναμένεται τώρα να μεταβεί στο Μπάκιγχαμ για να διοριστεί εκ νέου πρωθυπουργός από την βασίλισσα Ελισάβετ.

Μερικά αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα ως σήμερα το πρωί επιβεβαιώνουν την τάση που είχαν δώσει οι πρώτες εκτιμήσεις: ισχυρή πλειοψηφία για τους Συντηρητικούς, οι οποίοι έχουν να αποκτήσουν τόσο μεγάλο έλεγχο στο βρετανικό κοινοβούλιο από την εποχή της Μάργκαρετ Θάτσερ.

Σαρώνοντας εκλογικές περιφέρειες της εργατικής τάξης, οι οποίες ψηφίζουν παραδοσιακά εδώ και δεκαετίες Εργατικούς, οι Συντηρητικοί μπορούν πλέον να υλοποιήσουν το Brexit, το οποίο εγκρίθηκε από το 52% των Βρετανών το 2016, αλλά έκτοτε βρισκόταν σε αδιέξοδο.

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων στις 647 εκλογικές περιφέρειες από τις 650, οι Συντηρητικοί του Μπόρις Τζόνσον εξασφαλίζουν 362 έδρες στην Βουλή των Κοινοτήτων έναντι 317 που είχαν το 2017. Οι έδρες του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Εργατικού, μειώνονται σε 203 έδρες (έναντι 262).

Οι Συντηρητικοί απέσπασαν μερικές δεκάδες θέσεις από τους Εργατικούς σε παραδοσιακά προπύργια των δεύτερων στην βόρεια και την κεντρική Αγγλία, όπου πολλοί είχαν ψηφίσει υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ στο δημοψήφισμα του 2016.

Επίσης σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από το BBC, οι Συντηρητικοί συγκεντρώνουν ποσοστό 43,6% των ψήφων, το οποίο δείχνει ότι εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταφέρει να λάβει οποιοδήποτε βρετανικό κόμμα εδώ και δεκαετίες.

Το Εργατικό Κόμμα αναμένεται να εξασφαλίσει 32,3%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά. Ο Κόρμπιν δήλωσε “απογοητευμένος” και σημείωσε ότι δεν σχεδιάζει να ηγηθεί των Εργατικών σε άλλες βουλευτικές εκλογές, ενώ η θέση του ως ηγέτης του κόμματος κρίνεται πλέον επισφαλής.

Απογοητευτικά ήταν επίσης τα αποτελέσματα για τους τασσόμενους κατά του Brexit Φιλελεύθερους Δημοκράτες, οι οποίοι δεν κατάφεραν να αυξήσουν τα ποσοστά τους και να εξασφαλίσουν περισσότερες από τις 11 έδρες που έχουν παρά την προσχώρηση σε αυτούς βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος, ενώ η αρχηγός τους Τζο Σουίνσον δεν επανεξελέγη και επέρριψε την ευθύνη για το αποτέλεσμα αυτό σε ένα “κύμα εθνικισμού” στην Σκωτία και την Αγγλία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματός της, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το πρακτορείο ειδήσεων PA και άλλα μέσα ενημέρωσης, η Σουίνσον θα παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματός της.

Μεταξύ των νικητών των εκλογών αυτών ήταν και το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα (SNP) καθώς ενίσχυσε την παρουσία του στο κοινοβούλιο κατά 13 έδρες, εξασφαλίζοντας συνολικά 48, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, με την ηγέτη του Νίκολα Στέρτζον να δεσμεύεται για τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δεσμεύτηκε σήμερα, επομένη των βουλευτικών εκλογών που του χάρισαν μια ισχυρή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, να μην απογοητεύσει αυτούς που ψήφισαν για πρώτη φορά Συντηρητικούς και να υλοποιήσει “εγκαίρως” το Brexit.

“Θα υλοποιήσουμε το Brexit εγκαίρως έως τις 31 Ιανουαρίου, χωρίς αν ή αλλά ούτε ίσως”, δήλωσε ο Τζόνσον απευθυνόμενος σε πλήθος υποστηρικτών του που τον επευφημούσε σε εκδήλωση του κόμματός του στο κέντρο του Λονδίνου.

“Τα καταφέραμε, το κάναμε”, σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι εκλογές αυτές έδωσαν τέλος στην απειλή για τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος.

Με αυτήν την εντολή θα μπορέσουμε επιτέλους να υλοποιήσουμε το Brexit, πρόσθεσε αναφερόμενος στην ισχυρή πλειοψηφία των 362 εδρών που εξασφαλίζουν οι Συντηρητικοί, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Το Συντηρητικό Κόμμα οδεύει προς μια συντριπτική νίκη στις εκλογές αυτές, στις οποίες το Brexit αποτελούσε τον αποφασιστικό παράγοντα που θα έκρινε το αποτέλεσμα. Με το σύνθημά του “Ας υλοποιήσουμε το Brexit” ο Τζόνσον κέρδισε ψηφοφόρους των Εργατικών σε παραδοσιακά προπύργια του κόμματος αυτού στη Βρετανία.

Η “νέα αυτή ισχυρή εντολή (…) δίδει στη νέα κυβέρνηση την ευκαιρία να σεβαστεί τη δημοκρατική βούληση του βρετανικού λαού”, υπογράμμισε στη συνέχεια, κάνοντας λόγο για έναν “σεισμό” που άλλαξε το βρετανικό πολιτικό τοπίο προς όφελος των Συντηρητικών.

Η υλοποίηση του Brexit θα μας επιτρέψει να γυρίσουμε σελίδα και να επικεντρωθούμε στις “προτεραιότητες” των Βρετανών, όπως η υγεία, η ασφάλεια και οι υποδομές, σημείωσε επίσης.

Στη σύντομη αυτή ομιλία που εκφώνησε μετά τη νίκη του, ο Τζόνσον έκανε ιδιαίτερη μνεία σε αυτούς που “αλλαξοπίστησαν” και μπορεί το χέρι τους “να έτρεμε πάνω από την κάλπη” προτού τον ψηφίσουν.

“Μπορεί να μας δανείσατε μόνον την ψήφο σας, μπορεί να μην θεωρείτε τους εαυτούς σας πραγματικούς Τόρις (…) μπορεί να ελπίζετε να επιστρέψετε στους Εργατικούς την επόμενη φορά και, αν ανήκετε σε αυτήν την περίπτωση, ταπεινά δηλώνω ότι με τιμά η εμπιστοσύνη που μου δείξατε και που δείξατε σε μας”, σημείωσε.

Η ρωγμή που προκάλεσαν οι Συντηρητικοί στον λεγόμενο Κόκκινο Τοίχο κατά μήκος βιομηχανικών περιοχών της κεντρικής και της βόρειας Αγγλίας οφείλεται στο γεγονός ότι οι ψηφοφόροι που τάσσονταν υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ απέρριψαν τη διφορούμενη στάση πάνω στο θέμα αυτό του ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν.

“Κερδίσαμε ψηφοφόρους και την εμπιστοσύνη ανθρώπων που δεν είχαν ποτέ ξανά ψηφίσει το Συντηρητικό” Κόμμα, συνέχισε ο Τζόνσον. “Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν αλλαγή. Εμείς δεν μπορούμε, δεν θα ‘πρεπε, δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε”, υπογράμμισε.

Ολοκληρώνοντας τη σύντομη αυτή ομιλία του ενώπιον των ψηφοφόρων του ο Τζόνσον σημείωσε ότι υπάρχουν κι άλλα θέματα που πρέπει να χειριστεί προτού περάσει στο κυρίως θέμα, αυτό της αποχώρησης από την ΕΕ: “Ας υλοποιήσουμε το Brexit, αλλά πρώτα φίλοι μου, ας πάρουμε πρωινό”.

Η νίκη του Τζόνσον δεν σημαίνει το τέλος της αβεβαιότητας για την βρετανική οικονομία

Η συντριπτική νίκη του Μπόρις Τζόνσον στις βρετανικές βουλευτικές εκλογές ανοίγει οριστικά τον δρόμο για την υλοποίηση του Brexit μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου, γεγονός που αναμένεται να δώσει μία ανάσα στην πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Αλλά ακόμη και αν ο ηγέτης των Τόρις κατορθώσει να υλοποιήσει γρήγορα την υπόσχεσή του, η βρετανική οικονομία δεν είναι έτοιμη να δει το τέλος της αβεβαιότητας, διότι αυτό που θα ακολουθήσει θα είναι μακροχρόνιες και δύσκολες, πολύμηνες, αν όχι πολυετείς, εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Βραχυπρόθεσμα, οι επενδυτές έδειξαν κατενθουσιασμένοι: η λίρα, το βαρόμετρο των αγορών για το Brexit, εκτοξεύθηκε την νύκτα, ξεπερνώντας το φράγμα του 1,35 δολαρίου.

Ακόμη και αν μεγάλος αριθμός επικεφαλής επιχειρήσεων ψήφισαν κατά της εξόδου από την ΕΕ, οι περισσότεροι ανάμεσά τους, με πρώτο το City, ζητούν τώρα, πριν από όλα, την διάλυση της ομίχλης που έχει σκεπάσει τις επενδύσεις και την κατανάλωση από το δημοψήφισμα του 2016, με μία οικονομική ανάπτυξη στο σημείο μηδέν.

Η Κάρολιν Φέρμπερν, γενική διευθύντρια της CBI, της μεγαλύτερης εργοδοτικής ένωσης του Ηνωμένου Βασιλείου, έσπευσε να καλέσει μέσω του Twitter τον Μπόρις Τζόνσον «να χρησιμοποιήσει την ισχυρή εντολή του για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και να βάλει τέλος στον κύκλο της αβεβαιότητας» για το Brexit.

Η μεγάλη πλειοψηφία των Συντηρητικών «θα επιτρέψει στην οικονομία να αναπνεύσει, πράγμα που είχε τόση ανάγκη, κατά την διάρκεια των προσεχών έξι μηνών», εκτιμά ο Σάμιουελ Τομπς, οικονομολόγος της Pantheon Macroeconomics.

Πέραν του Brexit, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει επίσης «να βάλει τέλος σε μία δεκαετία λιτότητας και η οικονομία θα πρέπει να λάβει σύντομα μεγάλη δημοσιονομική τόνωση», σύμφωνα με την Ρουθ Γκρέγκορι, του Capital Economics.

Οι Συντηρητικοί έχουν υποσχεθεί να ρίξουν στην οικονομία εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες σε επενδύσεις, κυρίως στα νοσοκομεία και τις μεταφορές, δεσμευόμενοι για μία «επανάσταση στις υποδομές», με κίνδυνο να προκαλέσουν άλμα του δημοσίου χρέους και του ελλείμματος.

Σε ό,τι αφορά την δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ουδετερότητα άνθρακα μέχρι το 2050, οι Συντηρητικοί εμφανίζονται πολύ πιο φειδωλοί από τους Εργατικούς, που είχαν υποσχεθεί μία «Πράσινη Συμφωνία» και επενδύσεις ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων λιρών κατά την διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης.

Βραδεία ανάπτυξη

Ο Τζόναθαν Πορτ, οικονομολόγος του think tank για το Brexit The UK in a changing Europe, δεν περιμένει θεαματικό άλμα. Δεν προβλέπει ένα «τσουνάμι επενδύσεων», όπως έχει υποσχεθεί ο Μπόρις Τζόνσον, και αν υπάρξει «ίσως μία αύξηση της κατανάλωσης – ή της δραστηριότητας του στεγαστικού τομέα, θα είναι ασήμαντη».

Κατά την γνώμη του, «η βρετανική οικονομία θα παραμείνει σε κατάσταση βραδείας ανάπτυξης».

«Οι Συντηρητικοί προβλέπουν αυξήσεις δημοσίων δαπανών, αλλά όχι επαρκείς για την ισοφάριση των ζημιών που υπέστη ο δημόσιος τομέας τα τελευταία αυτά δέκα χρόνια», καταλήγει ο αναλυτής.

Με την συμφωνία που διαπραγματεύθηκε ο Μπόρις Τζόνσον, το σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου, περιλαμβανομένης της Βόρειας Ιρλανδίας, θα αποχωρήσουν από την Ενωση έπειτα από μία μεταβατική περίοδο ενός έως τριών ετών για να μην διατηρήσει παρά μία «συμφωνία περιορισμένου ελευθέρου εμπορίου»

Το κέντρο The UK in a changing Europe προβλέπει ότι η συμφωνία του Μπόρις Τζόνσον είναι πιθανόν να προκαλέσει την μείωση του κατή κεφαλήν ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 2,3% έως 7%, σε σχέση με αυτό που θα συνέβαινε εάν παρέμενε στην Ενωση, σε μία περίοδο δέκα ετών. Η εκτίμηση αυτή είναι κοντά στις εκτιμήσεις της βρετανικής κυβέρνησης που περιέχονται σε έκθεση που δημοσιεύθηκε πριν από έναν χρόνο.

Μακροπρόθεσμα, το πραγματικό διακύβευμα θα είναι η έκβαση των διαπραγματεύσεων για νέα συμφωνία ελευθέρου εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ, διότι θα ορίσει για δεκαετίες την σχέση της χώρας με τον βασικό της εμπορικό εταίρο, ακόμη και αν η κυβέρνηση Τζόνσον στηρίζει μεγάλες ελπίδες στις διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Το CBI ζητεί η μελλοντική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου να μειώσει το περισσότερο δυνατόν τους δασμούς και τις ποσοστώσεις για την διατήρηση της ροής των συναλλαγών με την μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ο Τζόναθαν Πορτ παρατηρεί ότι ακόμη και αν η μελλοντική συμφωνία με την ΕΕ περιλαμβάνει πολύ χαμηλούς ή και καθόλου δασμούς, ούτε ποσοστώσεις στις συναλλαγές ανάμεσα στην βρετανική νήσο και την ευρωπαϊκή ήπειρο, οι οικονομικές επιπτώσεις δεν θα είναι αμελητέες.

Και μόνο το γεγονός των διαφορετικών δικαιικών χώρων δημιουργεί ανάγκες επαλήθευσης της συμμόρφωσης, αυξάνοντας το κόστος και προσθέτοντας γραφειοκρατικές, οργανωτικές και επιχειρησιακές καθυστερήσεις.

Τραμπ: Μετά το Brexit υπογράφουμε εμπορική συμφωνία

Τον Μπόρις Τζόνσον για την μεγάλη του νίκη στις βρετανικές εκλογές συνεχάρη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Συγχαρητήρια στον Μπόρις Τζόνσον για αυτή τη μεγάλη ΝΙΚΗ», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. «Η Βρετανία και οι ΗΠΑ θα είναι πλέον ελεύθερες να συνάψουν μια τεράστια, νέα, εμπορική συμφωνία μετά το Brexit. Αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο επικερδής από οποιαδήποτε θα μπορούσε να συνάψει με την ΕΕ. Μπράβο Μπόρις», συνέχισε

Η Μέρκελ υπόσχεται μια “στενή εταιρική σχέση” μετά τη νίκη του Τζόνσον

Η Άγγελα Μέρκελ συνεχάρη σήμερα τον Μπόρις Τζόνσον για την «καθαρή νίκη» του στις βρετανικές βουλευτικές εκλογές και είπε ότι θέλει να συνεργαστεί με τη Βρετανία για τη δημιουργία μιας «στενής εταιρικής σχέσης».

«Χαίρομαι για τη συνέχιση της συνεργασίας μας, για τη φιλία και μια στενή εταιρική σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες μας», ανέφερε ανακοίνωση του εκπροσώπου της στο Twitter.

Η Μόσχα δεν αναμένει βελτίωση των διμερών σχέσεων μετά τη νίκη Τζόνσον

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι αμφιβάλλει αν θα βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Βρετανίας μετά τη μεγάλη νίκη του Μπόρις Τζόνσον στις βουλευτικές εκλογές.

“Εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι οι πολιτικές δυνάμεις που κερδίζουν τις εκλογές σε οποιαδήποτε χώρα θα ταχθούν υπέρ του διαλόγου και θα επικεντρωθούν στη δημιουργία καλών σχέσεων με τη χώρα μας. Όμως δεν γνωρίζω σε ποιο βαθμό αυτές οι προσδοκίες θα υλοποιηθούν στην περίπτωση των Συντηρητικών” της Βρετανίας, επεσήμανε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

