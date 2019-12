Εκλογές στη Βρετανία: Σαρωτική νίκη Τζόνσον με αυτοδυναμία και προς ολοταχώς για Brexit

Τα συντριπτικά αποτελέσματα του exit poll για τις βρετανικές εκλογές που δημοσιεύτηκαν τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης για τον νικητή.

Με το τελικό αποτέλεσμα να αναμένεται νωρίς το μεσημέρι (σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ), οι Συντηρητικοί του Μπόρις Τζόνσον, οδεύουν σε μία θριαμβευτική νίκη επί των Εργατικών, που είναι η μεγαλύτερή τους από το 1987 όταν πρωθυπουργός ορίστηκε η Μάργκαρετ Θάτσερ. Παράλληλα, η απώλεια 71 εδρών για τους Εργατικούς, αν επιβεβαιωθεί, φέρνει εξελίξεις καθώς ο Τζέρεμι Κόρμπιν, στην πρώτη του αντίδραση μετά τα πρώτα αποτελέσματα, ουσιαστικά ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Με αρκετές περιφέρειες τα ξημερώματα να έχουν βγάλει τα πρώτα αποτελέσματα (περίπου στο 50%), φαίνεται πως το exit poll επιβεβαιώνεται. Οι Τόρις πάνε για την πλειοψηφία, με τα αποτελέσματα να δείχνουν πως πάει για 357 έδρες (το exit poll έκανε λόγο για 368), αρκετές παραπάνω (39) από αυτές που πήραν στις τελευταίες εκλογές.

Από την άλλη οι Εργατικοί πέφτουν στις 201 (για 191 μιλούσε τα μεσάνυχτα το exit poll), ενώ πριν δύο χρόνια είχαν 61 έδρες παραπάνω. Έτσι, ο Τζόνσον θα ανακτήσει την πλειοψηφία στη Βουλή και όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, έχει ήδη εξασφαλίσει πως τα στελέχη των Τόρις θα τον στηρίξουν ώστε να προχωρήσει χωρίς χρονοτριβές στο Brexit, κάτι που δεν κατάφερε να κάνει την τελευταία φορά, όταν και αρκετά στελέχη του κόμματος, αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Αυτό αποτελεί παρελθόν για τον Τζόνσον, που κάλεσε τον κόσμο να βγει και να γιορτάσει για το διαφαινόμενο αποτέλεσμα, ενώ έκανε λόγο για «ισχυρή εντολή» του κόσμου.

JUST IN: Boris Johnson hails a "historic" election result, saying the Conservative government "has been given a powerful new mandate to get Brexit done" https://t.co/dmmxgcWlkH pic.twitter.com/ATOpDCpW4a

— CNN International (@cnni) December 13, 2019