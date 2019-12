Έκλεισαν στις 24:00 ώρα Ελλάδας οι κάλπες στη Μεγάλη Βρετανία και ήδη τα αποτελέσματα των exit polls, δείχνουν πως ο επικεφαλής των Συντηρητικών Μπόρις Τζόνσον διατηρεί προβάδισμα με 368 έδρες, έναντι 191 των Εργατικών.

Οι Συντηρητικοί του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον κερδίζουν ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία 86 εδρών στις εκλογές που διεξήχθησαν στη Βρετανία, εξασφαλίζοντας 368 έδρες από τις 650 έδρες της Βουλής των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα exit polls.

Οι Εργατικοί κερδίζουν 191 έδρες.

Το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα κερδίζει 55 έδρες ενώ οι Φιλευθέροι Δημοκράτες 13.

Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες επτά ώρες.

Οι εκλογές στη Βρετανία χαρακτηρίζονται από τα ΜΜΕ της χώρα κρίσιμες και «οι σημαντικότερες μιας ολόκληρης γενιάς», καθώς από την κυβέρνηση που θα προκύψει, θα κριθούν οι επόμενες κινήσεις αναφορικά με το Brexit, το οποίο, μετά και τη συμφωνία Λονδίνου – Βρυξελλών έχει οριστεί για την 31η Ιανουαρίου 2020.

We’re Live at BBC HQ, as polls close at 10pm for the 2019 General Election.Follow election coverage live across the BBC, and follow latest updates at: bbc.in/Elec19Live

Το μεγάλο ζητούμενο στη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση – την τρίτη κατά σειρά που διενεργείται από το 2015 – είναι η αυτοδυναμία.

Τα τελικά αποτελέσματα, τα οποία αναμένονται κατά τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, θα είναι εκείνα που θα διαμορφώσουν την εικόνα της επόμενης ημέρας στη Γηραιά Αλβιόνα.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως υπάρχουν πέντε διαφορετικά πιθανά σενάρια ως προς τα αποτελέσματα των βρετανικών εκλογών, τα οποία είναι τα εξής:

Σενάριο 1ο: Εάν οι Συντηρητικοί κερδίσουν με 4-14 έδρες διαφορά, τότε η πλειοψηφία των Τόρις είναι αδύναμη και ο Μπόρις Τζόνσον θα μπορούσε ενδεχομένως να βγάλει τη Βρετανία από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου, ωστόσο οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μετά από το Brexit, θα είναι εξαιρετικά δύσκολες.

Σενάριο 2ο: Οι Συντηρητικοί κερδίζουν με 15+ έδρες διαφορά. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται λόγος για μια ιστορική νίκη του Μπόρις Τζόνσον, τη μεγαλύτερη που επιτυγχάνουν οι Τόρις από το 1987. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Τζόνσον λαμβάνει εντολή από το βρετανικό λαό να οδηγήσει τη χώρα σε Brexit και να αναλάβει την εξουσία για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Σενάριο 3ο: Οι Συντηρητικοί χάνουν με έξι έδρες διαφορά. Επί της ουσίας, στην περίπτωση αυτή, δεν υφίσταται κάποια σημαντική αλλαγή, ενώ το σενάριο αυτό συνιστά σημαντική πολιτική ζημία για τους Τόρις, οι οποίοι θα χρειαστούν υποστήριξη από το DUP για να σχηματίσουν κυβέρνηση και έτσι ο Μπόρις Τζόνσον θα χρειαστεί να φέρει νέα συμφωνία Brexit.

Σενάριο 4ο: Οι Συντηρητικοί χάνουν με διαφορά 7 – 70 εδρών έναντι των Εργατικών. Σε αυτό το ενδεχόμενο, οι Εργατικοί υπό τον Τζέρεμι Κόρμπιν σχηματίζουν κυβέρνηση μειοψηφίας, γεγονός που συνεπάγεται είτε την υποστήριξη είτε την ανοχή των υπολοίπων κομμάτων, ώστε να μπορέσουν να κυβερνήσουν.

Σενάριο 5ο: Οι Συντηρητικοί χάνουν με 71+ έδρες. Σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται λόγος για ήττα κατά κράτος του Μπόρις Τζόνσον και για σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης υπό τον Τζέρεμι Κόρμπιν, που πλέον θα καλείται να επιλύσει ένα πολιτικό αδιέξοδο πολλών ετών, με φόντο το Brexit.

Ενισχυμένα τα μέτρα ασφαλείας για τις βουλευτικές εκλογές

Οι βρετανικές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας σε πολλά εκλογικά κέντρα, κατά τις σημερινές βουλευτικές εκλογές, αφότου η αστυνομία κατέγραψε 200 καταγγελίες για διαδικτυακή παρενόχληση και εξύβριση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Η Στέλα Κρίζι, υποψήφια του Εργατικού Κόμματος και προασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών, που έθεσε υποψηφιότητα στο βορειοανατολικό Λονδίνο, κατήγγειλε ότι την εξύβρισαν μέλη του κόμματος κατά των αμβλώσεων Christian People’s Alliance (CPA), που αντιτίθεται στην εκλογή της.

It is deeply heartening to see so many Kent @UniKent students voting today- here they are, standing in the pouring rain in a long queue that spans the length of our library ❤️ #UKElection #YouthQuake #GeneralElection2019 #GE2019 pic.twitter.com/lPshpd4sbK

— Dr Emily Guerry (@EmilyGuerry) December 12, 2019