Κακό… χαμπέρι για Ερντογάν: Ψηφίστηκαν από την Γερουσία των ΗΠΑ οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας

Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ ψήφισε τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, με ψήφους 18 υπέρ και 4 κατά. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε παρά τις προσπάθειες κάποιων Γερουσιαστών να την αναβάλουν.

Μέσα από δημοσίευση στο Twitter, ανακοίνωσε ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ τις αμερικανικές κυρώσεις προς την Τουρκία για τις τελευταίες τις ενέργειες.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προνοεί την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας για την εισβολή της στη Συρία αλλά και την αγορά των S-400.

Turkey’s actions over the past year are truly beyond the pale.

This bill makes clear to #Turkey that its behavior with respect to #Syria is unacceptable, and its purchase of the S400 system is untenable.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) December 11, 2019