Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι το Πρόσωπο της Χρονιάς 2019 του περιοδικού TIME

Η νεαρή ακτιβίστρια κατά της κλιματικής αλλαγής Γκρέτα Τούνμπεργκ αναδείχθηκε σε πρόσωπο της χρονιάς 2019 από το περιοδικό TIME.

Το πρόσωπο της χρονιάς αναδεικνύει στο τελευταίο του τεύχος για τον Δεκέμβριο και φέτος το περιοδικό Time.

Η νεαρή Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ κοσμεί το εξώφυλλο του περιοδικού που βλέπει στο πρόσωπο της Γκρέτα Τούνμπεργκ τη «δύναμη της νιότης».

Η Τούνμπεργκ αποτελεί ένα από πρόσωπα που έχουν συζητηθεί περισσότερο τη φετινή χρονιά.

