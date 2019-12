Νέο μακελειό στις ΗΠΑ: 6 νεκροί μεταξύ των οποίων,αστυνομικοί, πολίτες και 2 ύποπτοι

Τραγικός είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από συμβάν με πυροβολισμούς στο Νιου Τζέρσεϊ.

Μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και αστυνομικοί, πολίτες αλλά και οι δύο πιθανοί δράστες.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12:30, τοπική ώρα, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά σε ένα εβραϊκό παντοπωλείο σε μια περιοχή όπου η αστυνομία έφτασε, κάνοντας λόγο για πολλά θύματα.

Σχολεία που βρίσκονται στην περιοχή αποκλείστηκαν αμέσως ενώ αστυνομία και ελεύθεροι σκοπευτές, κυνηγούσαν τους δράστες των πυροβολισμών.

Σύμφωνα με το NBC, μια πηγή των δυνάμεων της αστυνομίας περιέγραψε την επίθεση ως «ενέδρα». Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες οι δυο ύποπτοι έφτασαν την περιοχή σε φορτηγάκι και μετάφεραν «μεγάλα όπλα». Οι δύο ύποπτοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα ήταν ντυμένοι στα μαύρα ενώ σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης η αστυνομία δήλωσε ότι βρέθηκαν «βόμβες σωλήνες » στο φορτηγό τους.

Y’all pray for my city #JerseyCity there is a active shooter and one cop got hit… pic.twitter.com/tO7k2cJgjJ

— GT: a Majik FTB 🎩 (aFTB Creator Nba 2k) (@MajikFromXbox) December 10, 2019