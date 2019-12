Έκρηξη ηφαιστείου στη Νέα Ζηλανδία: Σβήνουν οι ελπίδες για τους 8 αγνοούμενους

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας γνωστοποίησε σήμερα ότι οι οκτώ άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν να αγνοούνται μετά τη χθεσινή έκρηξη ηφαιστείου στο νησί Γουάιτ πιθανότατα είναι νεκροί.

«Θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι δεν υπάρχει κανένας που να επέζησε πάνω στο νησί», τόνισε ο επικεφαλής της νεοζηλανδικής αστυνομίας σε δηλώσεις του στο Ουέλινγκτον.

Στους νεκρούς, τους τραυματίες και τους αγνοούμενους μετά την καταστροφή στο νησί Γουάιτ, που αποτελεί μαγνήτη για τους τουρίστες, συγκαταλέγονται δύο άνθρωποι από το Ηνωμένο Βασίλειο, δύο από τη Γερμανία, 24 από την Αυστραλία, δύο από την Κίνα, ένας από τη Μαλαισία, εννέα από τις ΗΠΑ και πέντε Νεοζηλανδοί.

Νωρίτερα η πρωθυπουργός Τζασίντα Αρντέρν είχε δηλώσει σε μέσα ενημέρωσης πως ανάμεσα στους τραυματίες και τους αγνοούμενους ήταν τουρίστες από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Κίνα και τη Μαλαισία, καθώς και Νεοζηλανδοί.

Η αστυνομία ανέφερε ότι σκοπεύει να αρχίσει να διενεργεί ποινικού χαρακτήρα έρευνα για τους θανάτους και τους τραυματισμούς. Κατά την ίδια πηγή, όλα τα πτώματα που έχουν απομείνει στο νησί είναι καλυμμένα από ηφαιστειακή τέφρα και η ανάκτησή τους θα είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.

Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας ανέφερε ότι όλα τα τμήματα φροντίδας εγκαυματιών στα νοσοκομεία της χώρας είναι πλέον γεμάτα. Σύμφωνα με την ίδια, 27 από τους 31 τραυματίες που έχουν εισαχθεί στα νοσοκομεία έχουν υποστεί εγκαύματα στο 71% και πάνω των σωμάτων τους και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην επιζήσουν όλοι.

Ένας νοσοκόμος ο οποίος επέβαινε σε ελικόπτερο που πήγε να προσφέρει βοήθεια στα θύματα ότι βίωσε μια «σοκαριστική εμπειρία», συγκρίνοντας τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο νησί Γουάιτ με κάποιες από τις πιο ανατριχιαστικές στην τηλεοπτική σειρά Τσερνόμπιλ. «Η [ηφαιστειακή] τέφρα είχε καλύψει τα πάντα. Ήταν φοβερό το συναίσθημα», αφηγήθηκε ο Ράσελ Κλαρκ, νοσοκόμος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης Auckland Westpac Rescue Helicopter.

