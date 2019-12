Χαμός στη Νέα Ζηλανδία από έκρηξη ηφαιστείου: Ένας νεκρός και δεκάδες αγνοούμενοι [βίντεο]

Τουλάχιστον ένας νεκρός και απροσδιόριστος αριθμός αγνοουμένων μετά την έκρηξη ηφαιστείου στο Λευκό Νησί της Νέας Ζηλανδίας.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο Διοικητής της Εθνικής Επιχείρησης Νέας Ζηλανδίας Τζον Τιμς ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος, μεταξύ εκείνων που ήδη εγκατέλειψαν το νησί, είναι νεκρός. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερου από 20 άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν στο νησί χωρίς να έχει υπάρξει επικοινωνία μαζί τους μετά την έκρηξη του Ηφαιστείου.

Έκρηξη ηφαιστείου Ουακατάνε στη Νέα Ζηλανδία έλαβε χώρα την ώρα που τουλάχιστον 100 άνθρωποι – στην πλειοψηφία τους τουρίστες – βρίσκονταν στο σημείο, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να αγνοούνται. Η έκρηξη μάλιστα χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επικίνδυνη, όχι μόνο για όσους ζουν στο μικρό νησί της χώρας, αλλά και για το βόρειο νησί που ζει ο κύριος όγκος του πληθυσμού της και που βρίσκεται σε απόσταση 50 χιλιομέτρων.

Όπως διαβάζουμε στο BBC, τουρίστες επισκέπτονταν το βουνό στις παρυφές του κρατήρα του ηφαιστείου στο Λευκό Νησί λίγο πριν την τρομακτική έκρηξη. Η αστυνομία ανέφερε, πριν την είδηση πως ένας είναι νεκρός, πως τουλάχιστον ένας από αυτούς που κατάφεραν να διαφύγουν από το νησί τραυματίστηκε σοβαρά. Ωστόσο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, κατά την διάρκεια της έκρηξης υπήρξαν τουλάχιστον 20 τραυματισμοί, ενώ υπάρχουν και αγνοούμενοι.

Επισκέπτης που βρισκόταν σε βάρκα που εγκατέλειπε το σημείο όπου συνέβη η έκρηξη του ηφαιστείου κινηματογράφησε τους πυκνούς καπνούς, αλλά και την στάχτη που εκτοξευόταν μέτρα πάνω από το ηφαίστειο. Ένα ακόμη γκρουπ με τουρίστες φαίνεται να αναμένει στην ακτή τις σωστικές αρχές προκειμένου να εγκαταλείψει το νησί.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt

— Michael Schade (@sch) December 9, 2019