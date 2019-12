Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την έκρηξη αερίου που σημειώθηκε σήμερα σε πολυκατοικία 12 ορόφων στο Πρέσοφ, στην ανατολική Σλοβακία, ανακοίνωσαν η αστυνομία και η πυροσβεστική.

Η έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι — γύρω στις 13.00 ώρα Ελλάδας– και στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά, έπληξε τους τέσσερις ή πέντε πάνω ορόφους του κτιρίου, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την πυροσβεστική.

Οι πυροσβέστες προσπαθούν να μεταφέρουν τους κατοίκους του κτιρίου αυτού προς ένα γειτονικό σχολείο, διευκρίνισε η αστυνομία, σε ανακοίνωση που ανάρτησε στη σελίδα της στο Facebook.

Οι πυροσβέστες εκφράζουν φόβους για κατάρρευση του κτιρίου.

Apartment building on fire after a massive gas explosion in #Slovakiahttps://t.co/5hqshCUaOd pic.twitter.com/ugYXnmrZOQ

— RT (@RT_com) December 6, 2019