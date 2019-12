Η αντίδραση του Τραμπ για την παραπομπή του: Εκλέχτηκα για να καθαρίσω τον βούρκο

05/12/19 • 18:12 | UPD 05/12/19 • 18:12 Newsroom eleftherostypos.gr

Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε την παραπομπή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος Τραμπ τοποθετήθηκε για την απόφαση της Νάνσι Πελόζι να προχωρήσει την διαδικασία της παραπομπής του μέσω του προσφιλούς του κοινωνικού δικτύου του Twitter.

Εκεί ο Τραμπ έγραψε ότι «Οι Δημοκρατικοί που έχουν συνηθίσει να μην κάνουν τίποτα κρατούν δέσμια τη χώρα με την υπόθεση της παραπομπής μου για την οποία δεν έχουν στοιχεία. Τους προκαλώ να προχωρήσουν την διαδικασία γρήγορα ώστε να υπάρξει μία δίκαιη δίκη στην Γερουσία».

Και προσέθεσε ότι: «Θα καταθέσουν όλοι, οι Μπαιντεν, η Πελόζι και πολλοί άλλοι και εκεί θα αποδειχθεί πόσο διεφθαρμένο είναι το σύστημά μας. Εκλέχθηκα για να καθαρίσω τον βούρκο. Και αυτό θα κάνω».

Και τελείωσε λέγοντας: «Με παραπέμπουν για το τίποτα. Παράτησαν τα γελοία “πράγματα” περί Mueller και τώρα “κρεμούν τα καπέλα τους σε δύο εντελώς κατάλληλα (τέλεια) τηλεφωνήματα με τον Ουκρανό Πρόεδρο.

Αυτό σημαίνει ότι η πιο σημαντική και σπάνια χρησιμοποιούμενη πράξη παραπομπής θα χρησιμοποιηθεί συστηματικά για να επιτεθεί σε μελλοντικούς Προέδρους.

Αυτό δεν είναι αυτό που είχαν κατά νου οι ιδρυτές μας. Το καλό είναι ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν ήταν ποτέ πιο ενωμένοι. Θα νικήσουμε!».

The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019

…..trial in the Senate, and so that our Country can get back to business. We will have Schiff, the Bidens, Pelosi and many more testify, and will reveal, for the first time, how corrupt our system really is. I was elected to “Clean the Swamp,” and that’s what I am doing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019

The Do Nothing, Radical Left Democrats have just announced that they are going to seek to Impeach me over NOTHING. They already gave up on the ridiculous Mueller “stuff,” so now they hang their hats on two totally appropriate (perfect) phone calls with the Ukrainian President…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019

Η ανακοίνωση της Πελόζι για την παραπομπή

Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε την παραπομπή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε πριν από λίγο το Reuters.

Ειδικότερα ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στην Επιτροπή Δικαιοσύνης να προχωρήσει στη σύνταξη των σχετικών εγγράφων για την παραπομπή του Τραμπ.

«Οι ενέργειες του προέδρου έχουν παραβιάσει κατάφωρα το Σύνταγμα», είπε η Πελόζι στους δημοσιογράφους.