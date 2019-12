Στο πλευρό της Ελλάδας το Ισραήλ: Ανησυχούμε για τα βήματα της Τουρκίας

Την πλήρη υποστήριξη και την αλληλεγγύη του στην Ελλάδα για τις θαλάσσιες ζώνες της, καθώς και την αντίθεση του σε κάθε απόπειρα παραβίασης αυτών των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, εκφράζει το Ισραήλ, ύστερα από την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων και τα προειδοποιητικά μηνύματα Στέιτ Ντιπάρτμεντ και Κρεμλίνου προς την Άγκυρα.

«Το Ισραήλ παρακολουθεί με ανησυχία τα πρόσφατα βήματα της Τουρκίας στη Μεσόγειο. Η αγνόηση του εθιμικού διεθνούς δικαίου της θάλασσας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή».

Israel follows with concern recent steps taken by Turkey in the Mediterranean.

Ignoring customary international laws of the sea can jeopardize peace and stability in the area. pic.twitter.com/EMz1AIgaGa

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) December 4, 2019