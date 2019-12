Συναγερμός: Πυροβολισμοί κοντά σε πανεπιστήμιο στο Μισισίπι

Συναγερμός σε πανεπιστήμιο του Μισισίπι καθώς ένας ένοπλος άνοιξε πυρ, ενώ υπάρχουν αναφορές και για τραυματία.

JPD is on the scene investigating a shooting Dalton & Lynch Street. pic.twitter.com/2Pro8kXdkC

— Tracey James (@TjamesTracey) December 4, 2019