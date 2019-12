«Είναι διπρόσωπος»: Ο Τραμπ… τα πήρε με τον Τριντό που τον σχολίαζε με άλλους ηγέτες [βίντεο]

«Διπρόσωπο» χαρακτήρισε τον Τζάστιν Τριντό ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για τον Τζάστον Τριντό, εκείνος χωρίς ίχνος ντροπής τον χαρακτήρισε… διπρόσωπο.

«Είναι διπρόσωπος» είπε και δεν συνέχισε, παγώνοντας τους δημοσιογράφους.

Η ερώτηση στον Τραμπ έγινε μετά την συνάντηση που είχε με την Άνγκελα Μέρκελ. Πάντως ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε να τον χαρακτηρίσει «καλό τύπο».

«Ειλικρινά, ο Τριντό είναι ένας ωραίος τύπος. Τον βρίσκω πολύ ωραίο τύπο. Αλλά ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι τον εγκάλεσα για το γεγονός πως δεν πληρώνει (σ.σ. ο Καναδάς στο ΝΑΤΟ) το 2% και φαντάζομαι ότι δεν είναι και πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Κάποιοι από εσάς, ήσασταν εκεί. Δεν πληρώνει το 2% και πρέπει να το πληρώνει, ο Καναδάς είναι, έχουν λεφτά. Οπότε τον εγκάλεσα γι’ αυτό και είμαι σίγουρος πως δεν του άρεσε, αλλά έτσι είναι. Κοιτάξτε, εκπροσωπώ τις ΗΠΑ. Θα έπρεπε να πληρώνει περισσότερα και το καταλαβαίνει. Οπότε, μπορώ να καταλάβω πως δεν είναι πολύ ευχαριστημένος αλλά έτσι είναι».

Από τα πυρά του, μάλιστα, για το 2% που πρέπει να πληρώνουν οι χώρες μέλη στο ΝΑΤΟ δεν ξέφυγε ούτε η Γερμανία. Παρουσία της Μέρκελ ο Τραμπ είπε ότι η Γερμανία «είναι λίγο κάτω από το όριο, αλλά θα το συζητήσουμε».

Την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να μην δώσει καμία συνέντευξη και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να φύγει για Ουάσινγκτον.

«Θα έχουμε μια συνάντηση με τις χώρες που πληρώνουν το 2%, μετά τη Δανία και πιθανόν θα φύγουμε απευθείας για την Ουάσινγκτον. Νομίζω ότι δώσαμε πολλές συνεντεύξεις Τύπου, εκτός κι αν απαιτήσετε μια ακόμα οπότε θα την κάνω», ανέφερε.

Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, η κάμερα είχε «τσακώσει» τους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο Κορυφής του Λονδίνου, να ξεδίνουν σχολιάζοντας κάποιον που δεν ονοματίζουν αλλά φαίνεται να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μπόρις Τζόνσον, Τζάστιν Τριντό και Εμανουέλ Μακρόν καταγράφηκαν να κάνουν πλάκα με επίκεντρο τον Τραμπ, στη διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρέθεσε στο Μπάκιγχαμ η βασίλισσα Ελισάβετ.

Στο βίντεο, σύμφωνα με την απόδοση του CBC, ο Τζόνσον ρωτά τον Μακρόν «γι’ αυτό άργησες;» με τον Τριντό να πετάγεται λέγοντας κάτι για μία συνέντευξη Τύπου 40 λεπτών.

Ο Τραμπ δεν αναφέρεται ονομαστικά σε κανένα καρέ του βίντεο, ωστόσο συμπεραίνεται πως οι ηγέτες σε εκείνον αναφέρονται επειδή είναι γνωστές οι μεγάλες σε διάρκεια συνεντεύξεις Τύπου που δίνει.

«Έπεσε το σαγόνι των συνεργατών του» προσθέτει ο Τριντό.

Τα σχόλια πάντως κάτω από το βίντεο είναι ποικίλα. Κάποιοι υποστηρίζουν τον Τραμπ, λέγοντας πως δίνει συνεντεύξεις Τύπου 40 λεπτών επειδή ο κόσμος θέλει να ακούσει αυτά που έχει να πει. Άλλοι σχολιάζουν αρνητικά τον Τριντό, άλλοι τα βάζουν με το καναδικό δίκτυο που κυκλοφόρησε το βίντεο.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP

— Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019