Πάνω από 200 συλλήψεις σε 31 χώρες από την Europol ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι αστυνομικές αρχές σε περίπου 30 χώρες προχώρησαν στη σύλληψη 228 προσώπων και ταυτοποίησαν χιλιάδες μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) στο πλαίσιο μια ευρείας επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol.

Η επιχείρηση, που κράτησε από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξουν πάνω από 1.000 ποινικές έρευνες, εκ των οποίων «πολλές βρίσκονται σε εξέλιξη», όπως ανακοίνωσε σήμερα η Europol.

«Πάνω από 650 τράπεζες, 17 τραπεζικές ενώσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνέβαλαν στην αναφορά 7.520 δόλιων συναλλαγών από μεταφορείς παράνομου χρήματος, αποτρέποντας έτσι τη συνολική απώλεια 12,9 εκατ. ευρώ», σύμφωνα με τη Europol.

Η επιχείρηση, με τη στήριξη της Europol, του ευρωπαϊκού οργανισμού για τη δικαστική συνεργασία Eurojust και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation – EBF), επέτρεψε την ταυτοποίηση 3.833 κομιστών παράνομου χρήματος καθώς και 386 προσώπων επιφορτισμένων με τη στρατολόγηση των ‘money mules’, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 228.

