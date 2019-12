«Πέθαναν» την βασίλισσα Ελισάβετ – Το #Queendead έγινε viral στο twitter

Πέντε φίλοι με τα ψευδώνυμα «Μπάρνσι, Τσικς, Γκίμπο, Τζος και Μόρτι» αποφάσισαν να προκαλέσουν αναστάτωση μεταδίδοντας την «είδηση» του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ και όπως ήταν αναμενόμενο το #Queendead έγινε viral.

Κάτι τέτοιο φυσικά δεν ισχύει και τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ διέψευσαν την φήμη. το όδιο έκανε και ο βασιλικός εμπειρογνώμονας και συντάκτης του Royal Central, Τσάρλι Πρόκτορ: «Βλέπω ότι έχουμε φτάσει στην εποχή εκείνη του χρόνου, όπου πρέπει να διαλύσω τις φήμες για τον θάνατο της αυτού μεγαλειότητας. Η βασίλισσα δεν είναι νεκρή. Είναι ζωντανή και πολύ καλά στην υγεία της και ανυπομονεί να φιλοξενήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και τους άλλους ηγέτες στο παλάτι του Μπάκιγχαμ την Τρίτη για την δεξίωση του ΝΑΤΟ».

I see we have reached that time of year where I have to dispel rumours of HM’s passing.

The Queen is not dead. She is alive & well and is very much looking forward to hosting President Trump and other world leaders at Buckingham Palace on Tuesday for the NATO reception.

— Charlie Proctor (@MonarchyUK) December 1, 2019