Επίθεση με μαχαίρι στη Χάγη – Πληροφορίες για τραυματίες

29/11/19 • 21:50 | UPD 29/11/19 • 22:21 Newsroom eleftherostypos.gr

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας τους επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα κατάστημα πολυεθνικής αλυσίδας στη Χάγη, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε γύρω στις 19.45, τοπική ώρα. Πολλά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στην περιοχή, στο κέντρο της πόλης, σε έναν από τους εμπορικότερους δρόμους.

«Επεισόδιο με μαχαίρωμα με πολλούς τραυματίες στην οδό Γκρότε Μαρκτ της Χάγης. Οι υπηρεσίες επειγόντων βρίσκονται επί τόπου», ανέφερε στο Twitter η αστυνομία. Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά κανάλια διακρίνονται ασθενοφόρα και περιπολικά, ενώ αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή και απομακρύνουν τους περαστικούς.

Η αστυνομία της Χάγης αναζητά έναν άνδρα ηλικίας 45-50 ετών τον οποίο, στην ανακοίνωσή της περιγράφει με μια ολλανδική λέξη με την οποία χαρακτηρίζονται τα πρόσωπα που κατάγονται από τη Βόρεια Αφρική.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας αυτός φοράει κασκόλ και γκρίζα αθλητική φόρμα.

Νωρίτερα, ολλανδικοί ενημερωτικοί ιστότοποι ανέφεραν ότι ο ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι στη Χάγη συνελήφθη. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.

WATCH: Footage coming out of the #Hague in the #Netherlands following A stabbing attack.pic.twitter.com/lSXvUrU8v3 — FNR- FRUM NEWS REPORT (@FrumNewsReport) November 29, 2019

#BREAKING: Video of the scene of a stabbing in Grote Marktstraat in the centre of the Hague, #Netherlands . Multiple people have been stabbed.

Stabbing occurred inside #HudsonBay departement store in, suspect fled the scene https://t.co/SmwIoHlwB2 — FNR- FRUM NEWS REPORT (@FrumNewsReport) November 29, 2019

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το επεισόδιο είναι πολυσύχναστη και σήμερα έβριθε από κόσμο, λόγω των εκπτώσεων της Black Friday.

The Hague now. 3 people stabbed in Spui (main shopping street). Police is still looking for the man. #DenHaag #TheHague pic.twitter.com/hHDvWKKlHl — silvia girardi (@ssilviagirardi) November 29, 2019

Περισσότερα σε λίγο…