Περιστατικό με πυροβολισμούς στην γέφυρα του Λονδίνου [βίντεο]

Σε αποκλεισμό της γέφυρας του Λονδίνου προχώρησε η Βρετανική Αστυνομία, μετά από φήμες για πυροβολισμούς στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ακούστηκαν πυροβολισμοί και έτσι αποφασίστηκε ο πλήρης αποκλεισμός της περιοχής και η απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Οι αστυνομικοί ερευνούν και ένα λευκό βαν που βρέθηκε εκεί. Επίσης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα άτομο έχει πυροβοληθεί.

Σύμφωνα με το BBC, ομάδα ανδρών έδωσε μάχη σώμα με σώμα και όταν έφτασε η αστυνομία ακούστηκαν πυροβολισμοί. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε είπε ότι άκουσε πέντε ή έξι πυροβολισμούς στην Γέφυρα του Λονδίνου και κόσμος έτρεχε πανικόβλητος

BREAKING: #LondonBridge has been closed following an incident. Armed Police are at the scene. Video: @AmandaHunter87 pic.twitter.com/hE27101JLC — London 999 Feed (@999London) November 29, 2019

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za — Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019

#Londonbridge incident – rumours of gunshots. You can clearly see the lorry across the road. pic.twitter.com/zu2W05hIxT — adam cannon (@adam_cannon) November 29, 2019

Περισσότερα σε λίγο…