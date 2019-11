Σεισμός στην Αλβανία: Δεκάδες νεκροί, 15 αγνοούνται, 600 τραυματίες και πάνω από 500 κτίρια με ζημιές

27/11/19 • 00:11 | UPD 27/11/19 • 00:11 Newsroom eleftherostypos.gr

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

«Εγκάρδιες ευχαριστίες στην Ελλάδα, είπε ο Πρόεδρος της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια στα Τίρανα. «Είμαι πεπεισμένος ότι η επίσκεψή αυτή θα ευαισθητοποιήσει και άλλους Ευρωπαίους παράγοντες ώστε η Αλβανία να αντιμετωπίσει τη δύσκολη αυτή κατάσταση» είπε ο Ιλίρ Μέτα.

Σύμφωνα με την υπουργό Άμυνας της Αλβανίας, ο αριθμός των νεκρών λόγω του σεισμού ανήλθε στους 22. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και δύο παιδιά. Υπολογίζεται ότι άλλοι 15 αγνοούνται κάτω από τα ερείπια. Ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων είναι στο Δυρράχιο και στην κωμόπολη Θουμάνα .

Τα στοιχεία αναφέρουν επίσης ότι 45 άτομα διασώθηκαν από τα σωστικά συνεργεία ενώ ο αριθμός των τραυματιών, που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, έχει ξεπεράσει τους 600. Τρεις εξ αυτών αναφέρουν οι πληροφορίες του υπουργείου Υγείας είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δήμαρχος Τιράνων Εριόν Βελίαϊ ανέφερε ότι πάνω από 500 κτίρια στην πρωτεύουσα υπέστησαν ζημιές σε διάφορα επίπεδα, χιλιάδες είναι οι κάτοικοι που αδυνατούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και θα αναγκαστούν να περάσουν την νύχτα στην ύπαιθρο, ενώ ο στρατός επιχειρεί από το απόγευμα να κατασκευάσει κέντρα στέγασης σε ανοιχτούς χώρους κυρίως σε γήπεδα.

Έντονη ήταν και η μετασεισμική ακολουθία με 250 σεισμούς να ακολουθούν και τρεις να είναι αρκετά ισχυροί 5.4, 4.7 και 4.5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Κτίρια κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα από την ισχυρή δόνηση, παγιδεύοντας τα θύματα στα συντρίμμια.

Υπό τα αγωνιώδη βλέμματα των κατοίκων, οι διασώστες ψάχνουν εξονυχιστικά στα ερείπια, απ’ όπου κατά διαστήματα ακούγονται ακόμη οι κραυγές των εγκλωβισμένων. Μόλις καταφέρνουν να βγάλουν κάποιον έξω, ο θρήνος μετατρέπεται σε χαρά.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου Άμυνας, οι νεκροί είναι 21. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν στο Δυρράχιο και την κωμόπολη Θουμάνι, στα βόρεια των Τιράνων. Στη γειτονική πόλη Κούρμπιν, ένας 50χρονος σκοτώθηκε όταν πήδηξε πανικόβλητος από το μπαλκόνι του σπιτιού του. Ένας άλλος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, καθώς ο δρόμος υποχώρησε λόγω του σεισμού.

The building shakes in #Shëngjin following the 6.4 magnitude earthquake that struck #Albania. So far, 13 residents have been killed and 600 others injured. – @LastQuake pic.twitter.com/kdWBzLq4IS — Xhildinho Z (@xhildinho) November 26, 2019

Στο Θουμάνι, οι διασώστες ψάχνουν σε ό,τι απέμεινε από ένα πενταόροφο κτίριο. Οι ένοικοι που διασώθηκαν φωνάζουν τα ονόματα των δικών τους ανθρώπων, ελπίζοντας ότι θα πάρουν απάντηση.

Ο Ντουλεϊμάν Κολαβέρι, 50 ετών, ανησυχεί για την 70χρονη μητέρα του και την 6χρονη ανιψιά του που έμεναν στον πέμπτο όροφο. “Δεν ξέρω αν είναι νεκρές ή ζωντανές… Φοβάμαι. Ακούγονται φωνές (από τα χαλάσματα), μόνο ο Θεός ξέρει”, είπε με τρεμάμενη φωνή.

6.4 magnitude earthquake strikes Albania overnight.

At least six killed, 325 injured with several buildings collapsing.

Schools have been closed in three cities: Durres, Lezhe & Tirana, until further notice.

Sending Prayers 🙏#Earthquake#Albania#sismo pic.twitter.com/uGB5yzEmEX — ~Marietta (@MariettaDaviz) November 26, 2019

Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται και στο Δυρράχιο, όπου αστυνομικοί και στρατιώτες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, από ένα πενταόροφο κτίριο που καταστράφηκε ολοσχερώς. “Είναι τρομερό, είναι φρικτό. Ελπίζουμε να βγουν ζωντανοί”, λέει κλαίγοντας ένας 25χρονος, ο Αστρίτ Κάνι. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί ζωντανοί 42 άνθρωποι, με το πλήθος να χειροκροτά και να φωνάζει “μπράβο” στους διασώστες κάθε φορά που καταφέρνουν να προσεγγίσουν και να βγάλουν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους. Κυρ. Μητσοτάκης στην ΕΜΑΚ που αναχωρεί για την Αλβανία: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι που έχουμε τη δυνατότητα να συνδράμουμε τη γειτονική χώρα»

Σ΄ ένα σύντομο διάγγελμα μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων από τον καταστροφικό όπως χαρακτήρισε τον σημερινό σεισμό των 6.4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Δεσμεύτηκε ότι τα σωστικά συνεργεία θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να σώσουν τις ανθρώπινες ζωές από τα ερείπια που άφησε πίσω του ο Εγκέλαδος. Ο Ράμα ανέφερε ότι μέχρι τώρα απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία 41 άτομα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκονται εγκλωβισμένα δεκάδες άλλα.

Κάλεσε τον αλβανικό λαό να δείξει ιδιαίτερη αλληλεγγύη, υπομονή και ηρεμία.

Εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες προς αρκετές χώρες για την έμπρακτη ετοιμότητα και αλληλεγγύη που δείχνουν στο πλευρό του αλβανικού λαού σ΄ αυτές τις δύσκολες στιγμές.Μεταξύ των χωρών που σπεύδουν να παράσχουν τη δική τους συμπαράσταση, Αλβανός ο πρωθυπουργός ανέφερε τις δύο μονάδες ΕΜΑΚ της Ελλάδας οι οποίες φθάνουν στις σεισμόπληχτες περιοχές οδικώς μέσω Κακαβιάς και αεροπορικώς μέσω αεροδρομίου Τιράνων.Την ίδια στιγμή ο στρατός κατασκευάζει με σκηνές πρόχειρα κέντρα όπου θα στεγαστεί ο μεγάλος αριθμός των άστεγων. Όπως είναι γνωστό η επιστροφή στα σπίτια είναι δύσκολη εφόσον ο κίνδυνος παραμένει ορατός λόγω των πιθανών συνεπειών από την μετασεισμική ακολουθία. Μέχρι τώρα καταγράφηκαν περισσότερες από 25 μετασεισμικές δονήσεις με την εντονότερη εκείνη των 5.4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τρεις ώρες από τον μεγάλο σεισμό και 5 Ρίχτερ στις 14.14 τοπική η ώρα.

Οι αρχές έχουν επιστρατεύσει περί τους 300 στρατιωτικούς για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις αρωγής στο Δυρράχιο και το χωριό Thumane, όπου, σύμφωνα με το αλβανικό υπουργείο Αμυνας, «υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι στα ερείπια».

Δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές στα ερείπια πολυκατοικίας του χωριού Thumane και ένας άνδρας σκοτώθηκε πηδώντας πανικόβλητος από ψηλό όροφο κτιρίου. Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και μία νεαρή γυναίκα, ανασύρθηκαν νεκροί από τα ερείπια πολυκατοικίας στο Δυρράχιο.

Μέλη των σωστικών συνεργείων δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται μία ηλικιωμένη γυναίκα που έσωσε τον εγγονό της καλύπτοντάς τον με το σώμα της. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα γκρεμισμένο κτίριο στο Δυρράχιο, ενώ άλλα βίντεο δείχνουν κτίρια με μεγάλες ρωγμές και γκρεμισμένους τοίχους.

Ενας τραυματισμένος άνδρας δήλωσε στο News24 TV ότι η κόρη του και η ανιψιά του περιλαμβάνονται στους παγιδευμένους κάτω από τα ερείπια πολυκατοικίας το Δυρράχιο.

«Μίλησα με την κόρη μου και την ανιψιά μου στο τηλέφωνο. Είπαν ότι είναι καλά και ότι περιμένουν τα σωστικά συνεργεία. Δεν μπόρεσα να μιλήσω με την γυναίκα μου. Υπάρχουν και άλλες οικογένειες, αλλά δεν μπόρεσα να τους μιλήσω», είπε.

Twenty people have been confirmed dead in Albania as of 17:50, after a powerful 6.4 magnitude earthquake hit the country this morning at 03:54.#albania #earthquakes pic.twitter.com/siER0yyWNq — Koha Jonë (@GazetaKohaJone) November 26, 2019

Την αρχική δόνηση ακολούθησε σειρά μετασεισμών μεγέθους μέχρι και 5,3 βαθμών, σύμφωνα με τον Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Η πρώτη δόνηση έγινε αισθητή σε ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων, στο Σαράγεβο (Βοσνία), σε απόσταση 400 χιλιομέτρων, και στο Νόβι Σαντ (Σερβία) σε απόσταση 700 χιλιομέτρων.

“Ο σεισμός δεν σταματούσε”

Στους δρόμους παραμένουν οι κάτοικοι των Τιράνων, που ξύπνησαν έντρομοι λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα (τοπική ώρα 05.00 ώρα Ελλάδας), από τον σεισμό που έπληξε την Αλβανία με επίκεντρο την περιοχή ανάμεσα στην αλβανική πρωτεύουσα και την πόλη του Δυρραχίου, με αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι -σύμφωνα με πληροφορίες- να έχουν χάσει τη ζωή τους, δεκάδες να τραυματιστούν, κτήρια να υποστούν σημαντικές ζημιές, ορισμένα δε στο Δυρράχιο να καταστραφούν ολοκληρωτικά.

Nothing worse than hearing a children calling for help (ndihmë in Albanian) while he is stuck there. #Albania 🙏🏼🥺 pic.twitter.com/mp2Wd0HVSc — vmin are friendship goals (@elona_tomlinson) November 26, 2019

«Από τις 4 τα ξημερώματα, είμαστε έξω στον δρόμο (…) Ξυπνήσαμε έντρομοι από τον σεισμό ο οποίος δεν σταματούσε, διήρκεσε πάνω από είκοσι με εικοσιπέντε δευτερόλεπτα» δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο τριανταδυάχρονος Τομ, κάτοικος Τιράνων, που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ο ίδιος, όπως περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, άρπαξε το χέρι της γυναίκας του για να την προφυλάξει από τον σεισμό και, όπως σημειώνει, «κάτσαμε κάτω από την πόρτα περιμένοντας να σταματήσει ο σεισμός». Το διαμέρισμα του ζευγαριού στον τρίτο όροφο μίας πολυώροφης πολυκατοικίας στα Τίρανα “κουνήθηκε” αρκετά όπως σημειώνει ο νεαρός, που μόλις κατάφερε μαζί με τη γυναίκα του να βγει από την πολυκατοικία, έτρεξε για να σώσει άλλο ένα αγαπημένο του πρόσωπο.

Επικοινωνία του Κυρ. Μητσοτάκη με τον Ε. Ράμα – Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ στην Αλβανία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αλβανό ομόλογό του Έντι Ράμα, για να του εκφράσει την συμπαράστασή του μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη γειτονική χώρα.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε εντολή και αναχώρησε άμεσα για την Αλβανία κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, προκειμένου να βοηθήσει στις έρευνες διάσωσης. Τόνισε, επίσης, στο κ. Ράμα, πως η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συμβάλει με όποιον άλλο τρόπο χρειαστεί.

Ζωντανός ανασύρθηκε ένας άντρας από τα ερείπια κτηρίου στην πόλη Θούμαν (Thumane), κοντά στο Δυρράχιο, που κατέρρευσε έπειτα από τον ισχυρό σεισμό των 6,4 Ρίχτερ στην Αλβανία. Τον εγκλωβισμένο άντρα εντόπισαν τα συνεργεία διάσωσης που επιχειρούν από το πρωί για την ανεύρεση πολιτών κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικιών και άλλων οικημάτων, τα οποία καταστράφηκαν ολοκληρωτικά από το πλήγμα του Εγκέλαδου.

Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, τη στιγμή που ο άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός, πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο ξέσπασαν σε κλάματα από τη χαρά τους και σε χειροκροτήματα για τους διασώστες που κατάφεραν να σώσουν τον άνδρα, ο οποίος είχε καταπλακωθεί από τοίχο διαμερίσματος στην πολυκατοικία όπου διέμενε.

Στο μεταξύ, οι σεισμολόγοι ανακοίνωσαν ότι μέχρι τις 12 το μεσημέρι σημειώθηκαν δεκαπέντε μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερό από αυτούς να είναι μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στο Δυρράχιο, που επλήγη περισσότερο από τον φονικό σεισμό, διασώστες, ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, συνεργεία της πολιτικής προστασίας, αλλά και ιδιώτες σπεύδουν να βοηθήσουν με κάθε τρόπο και η προσπάθεια ανεύρεσης εγκλωβισμένων παραμένει αμείωτη.

Ο δήμαρχος Τιράνων, Έριον Βελιάι, δήλωσε ότι από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν θύματα στα Τίρανα, μόνο ελαφρά τραυματίες στους οποίους έχουν παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες. Ο κ. Βελιάι επισήμανε ότι κτήρια στην πόλη των Τιράνων έχουν υποστεί ζημίες, όχι όμως σοβαρές και ήδη συνεργεία μηχανικών καταγράφουν τις ζημιές, ενώ ομάδες διάσωσης παρέχουν κάθε βοήθεια που είναι αναγκαία στους πολίτες που τη χρειάζονται.







Από το υπουργείο Εσωτερικών της Αλβανίας ανακοινώθηκε ότι οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό, προκειμένου τα σωστικά συνεργεία να έχουν το χώρο να εργαστούν απερίσπαστα.

Ο Πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, είχε επικοινωνία με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστο Στυλιανίδη, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του φονικού σεισμού και μετέφερε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποστείλει βοήθεια στην πληγείσα από τον σεισμό Αλβανία το συντομότερο δυνατόν.

Κ. Τασούλας: Συμπαραστεκόμαστε στον δοκιμαζόμενο αλβανικό λαό

Επιστολή συμπαράστασης προς τον πρόεδρο του αλβανικού Κοινοβουλίου για τις συνέπειες του ισχυρού σεισμού στη γειτονική χώρα απέστειλε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας.







Στη συλλυπητήρια επιστολή του προς τον ομόλογό του, Γκραμόζ Ρούτσι, ο κ. Τασούλας εκφράζει τη συμπαράσταση της εθνικής αντιπροσωπείας και του ελληνικού λαού προς τον αλβανικό λαό, ευχόμενος οι έρευνες διάσωσης να καρποφορήσουν το ταχύτερο δυνατόν.

Ομάδα διάσωσης στέλνει στην Αλβανία η Ρουμανία

Ομάδα διάσωσης αποτελούμενη από 50 άτομα στέλνει η Ρουμανία στη σεισμόπληκτη Αλβανία, για να συνδράμει στο έργο των συνεργείων διάσωσης, μετά τον σεισμό που έπληξε τη χώρα, δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος Εκτάκτων Καταστάσεων, Ράιντ Αραφάτ.







“Η ομάδα μας προετοιμάζεται για να μεταβεί στην Αλβανία. Μιλήσαμε με το υπουργείο Άμυνας, το οποίο θα μας βοηθήσει στη μεταφορά. Πενήντα άτομα της ομάδας έρευνας και διάσωσης της Ειδικής Υπηρεσίας, πρόκειται να φύγουν για την Αλβανία, με τον εξοπλισμό που χρειάζονται”, δήλωσε.

«Ο χρόνος απόκρισης είναι πολύ σημαντικός, επειδή ο σεισμός θεωρείται σοβαρή έκτακτη ανάγκη. Αν πάμε μετά από μια μέρα, δύο, είναι πολύ αργά. Έτσι, ευτυχώς, θα μπορέσουμε να φύγουμε σε λίγες ώρες και με την υποστήριξη των συναδέλφων μας από την Πολεμική Αεροπορία, η αποστολή θα πραγματοποιηθεί σήμερα(…) Η ομάδα θα δράσει στην περιοχή έως ότου σταματήσουν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» προσέθεσε.

“Η Βουλγαρία είναι έτοιμη να στηρίξει και να βοηθήσει την Αλβανία” δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Εκ. Ζαχαρίεβα

Τα συλλυπητήρια της για τα θύματα του σεισμού μεγέθους 6,4 Ρίχτερ που έπληξε την Αλβανία, εξέφρασε προς τον Αλβανό ομόλογό της Γκεντ Τσακάι, η υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Εκατερίνα Ζαχαρίεβα.

«Έμαθα με μεγάλη θλίψη τις τραγικές ειδήσεις για τον σεισμό που έπληξε τη χώρα σας και προκάλεσε τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών, τραυματισμών και καταστροφών», αναφέρει η κ. Ζαχαρίεβα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Η Βουλγαρία είναι έτοιμη να στηρίξει και να βοηθήσει την Αλβανία, επισημαίνει η κ. Ζαχαρίεβα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας

Τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν αιτήματος των Αλβανικών αρχών, έπειτα από το πλήγμα του Εγκέλαδου στην Αλβανία, που είχε ως αποτέλεσμα 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 600 να τραυματιστούν και να προκληθούν υλικές ζημιές, μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο “ΑΤΑ”.

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπαρίσταται στην Αλβανία αυτή τη δύσκολη ώρα”, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης, προσθέτοντας ότι ομάδες από την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία μεταβαίνουν στην σεισμόπληκτη Αλβανία. Επίσης, ο κ. Στυλιανίδης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ίδιο τηλεγράφημα του “ΑΤΑ”, ευχαρίστησε την Ουγγαρία, τη Γερμανία, την Κροατία, τη Γαλλία, την Εσθονία, την Τσεχία και την Τουρκία για τις προσφορές βοήθειας που έκαναν προς την Αλβανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

Νωρίτερα, ο κ. Στυλιανίδης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα, στον οποίο μετέφερε την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Αλβανικό λαό και την ετοιμότητα της ΕΕ για παροχή βοήθειας.

Το σύστημα Copernicus έχει ενεργοποιηθεί για την παραγωγή δορυφορικών εικόνων των πληγεισών ζωνών ενώ το κέντρο συντονισμού έκτακτης ανάγκης 24/7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε επαφή με τις Αλβανικές αρχές και συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση. Η ΕΕ θα αναπτύξει, επίσης, ομάδα πολιτικής προστασίας για να βοηθήσει τις αρχές να συντονίσουν την απάντηση και να αξιολογήσουν τις υλικές ζημιές.

Τουλάχιστον 42 διασωθέντες από τα ερείπια

Τουλάχιστον 42 άτομα διασώθηκαν από τα ερείπια κτηρίων που καταστράφηκαν ολοσχερώς από τον σεισμό, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί, δήλωσε η υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας της Αλβανίας Ογκέρτα Μαναστιρλίου, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 300 γιατροί και νοσηλευτές παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα στους τραυματίες.

Η υπουργός δήλωσε ότι “35 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Τραυμάτων των Τιράνων, με εννέα από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση”. Η ίδια τόνισε ότι στο περιφερειακό νοσοκομείο του Δυρραχίου τουλάχιστον νοσηλεύονται 25 τραυματίες αλλά, όπως είπε, η κατάστασή τους δεν είναι ανησυχητική.

Περίπου 100 Γάλλοι διασώστες αναχωρούν για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων

Περίπου 100 μέλη της γαλλικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας αναχωρούν για την Αλβανία προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων και να παράσχουν υλική βοήθεια στους επιζώντες που έμειναν άστεγοι μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που άφησε πίσω του 18 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Μια ομάδα 44 στρατιωτών από την υπηρεσία πολιτικής ασφάλειας της Μπρινιόλ πρόκειται να αναχωρήσει απόψε το βράδυ από τη Μασσαλία με προορισμό την Αλβανία, μεταφέροντας και 15 τόνους υλικού, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας. Άλλοι 50 πυροσβέστες θα φτάσουν στις πληγείσες περιοχές το πρωί της Τετάρτης.

Λίγο μετά το μεσημέρι σήμερα έφτασε στα Τίρανα μια “αναγνωριστική ομάδα”, που είχε ως αποστολή να εκτιμήσει τις ανάγκες των αλβανικών αρχών.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ και ο υφυπουργός Λοράν Νουνιές εξέφρασαν “τη βαθύτατη θλίψη τους και την αλληλεγγύη τους” στον λαό και την κυβέρνηση της Αλβανίας. “Η αλληλεγγύη της Γαλλίας εκφράζεται με πράξεις και όχι μόνο με λόγια”, υπογράμμισαν.