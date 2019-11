Χειροκροτήματα και κλάματα: Η στιγμή που διασώστες εντοπίζουν ζωντανό στα συντρίμμια κτηρίου στην Αλβανία [βίντεο]

Σε χειροκροτήματα ξέσπασαν μετά τον εντοπισμό επιζώντα στα συντρίμμια κτηρίου στο Δυρράχιο της Αλβανίας, στη Θουμάν, που είχε καταρρεύσει από τον σεισμό των 6,4 Ρίχτερ.

Από τη στιγμή που σημειώθηκε ο σεισμός, τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να βρουν και να σώσουν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στα ερείπια.

Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, τη στιγμή που ο άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός, πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο ξέσπασαν σε κλάματα από τη χαρά τους και σε χειροκροτήματα για τους διασώστες που κατάφεραν να σώσουν τον άνδρα, ο οποίος είχε καταπλακωθεί από τοίχο διαμερίσματος στην πολυκατοικία όπου διέμενε.

UPDATE | #EuronewsAlbania is watching closely the rescue mission in Durres. One person is seen being pulled alive from the rubbles#earthquake pic.twitter.com/lVEkKIVMIR

