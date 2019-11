Εκτακτο: Συναγερμός στον Λευκό Οίκο λόγω αεροπλάνου

26/11/19 • 16:30 | UPD 26/11/19 • 16:35 Newsroom eleftherostypos.gr

Αποκλείστηκε ο Λευκός Οίκος ύστερα από πληροφορίες για παραβίαση του εναερίου χώρου από αεροσκάφος που κρίθηκε ύποπτο

Αποκλείστηκε ο Λευκός Οίκος ύστερα από πληροφορίες για παραβίαση του εναερίου χώρου από αεροσκάφος που κρίθηκε ύποπτο κάνουν λόγο πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικανικά μέσα.

Παράλληλα έχει αποκλειστεί το Καπιτώλιο ενώ απογειώθηκαν προληπτικά μαχητικά αεροπλάνα, όπως μεταδίδει το NBC.

Developing: White House on lockdown due to airspace violation, fighter jets scrambled – NBC News https://t.co/M0RgP0LLIz — CNBC Now (@CNBCnow) November 26, 2019

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αξιωματικοί της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών βρίσκονται στα δύο μέρη.

Lockdown at the White House. A member of the Secret Service stands guard on Jackson Place near the White House. pic.twitter.com/yhBkS3EJHl — Doug Mills (@dougmillsnyt) November 26, 2019

White House totally on lockdown. All press being sheltered in place inside briefing room. Similar reported response at the a U.S. Capitol + congressional office buildings pic.twitter.com/9GlXpH1qLq — j.d. durkin (@jiveDurkey) November 26, 2019

Ο ανταποκριτής του Sputnik μετέδωσε ότι οι δρόμοι γύρω από τον Λευκό Οίκο αποκλείστηκαν, μετά τις αναφορές πως δόθηκε εντολή να εκκενωθεί το Καπιτώλιο.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ τα μαχητικά των ΗΠΑ απογειώθηκαν για να “απαντήσουν” στην παραβίαση του εναέριου χώρου της Ουάσιγνκτον από άγνωστο αεροπλάνο.

Τελικά, 20 λεπτά αφού δόθηκε εντολή να “αποκλειστούν” Λευκός Οίκος και Καπιτώλιο, ο συναγερμός… έληξε, σύμφωνα με το NBC News.

Lockdown has been lifted at the White House. — NBC News (@NBCNews) November 26, 2019