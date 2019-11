Συγκινητικό: 87χρονος ήπιε στο νοσοκομείο με την οικογένειά του την τελευταία μπύρα πριν «φύγει»

Τον γύρου του διαδικτύου κάνει από τις 21 Νοεμβρίου μια συγκινητική φωτογραφία με έναν 87χρονο να μοιράζεται μια τελευταία μπύρα, δίπλα σε αγαπημένα του πρόσωπα στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου.

Παιδιά και εγγόνια στέκονται στο πλευρό του 87χρονου, Νόρμπερτ Σεμ από το Απλετον του Ουισκόνσιν και απολαμβάνουν το ποτό τους, αναπολώντας τις στιγμές που έζησαν μαζί. Τη σχετική φωτογραφία που έγινε αργότερα viral τράβηξε ο γιος του 87χρονου, Τομ και την έστειλε στο «οικογενειακό» Whatsapp.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Νόρμπερτ άφησε την τελευταία του πνοή και τότε ο εγγονός του αποφάσισε να δημοσιεύει στα social media την φωτογραφία από αυτή την ξεχωριστή στιγμή που έζησε με τον παππού του.

My grandfather passed away today.

Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW

— Adam Schemm (@AdamSchemm) November 21, 2019