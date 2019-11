Πριν λίγο καιρό, το βίντεο από την Αυστραλία με μία γυναίκα να σώζει μέσα από τις φλόγες ένα κοάλα είχε γίνει viral, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.

Ο Λούις – όπως ονόμασαν το κοάλα – μεταφέρθηκε σε κέντρο περίθαλψης με πολύ σοβαρά εγκαύματα στα πόδια και στο στήθος και για ημέρες έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Μάλιστα, η γυναίκα που τον έσωσε, επισκέφθηκε το κοάλα μετά από μερικές ημέρες.

Lewis the koala, who was filmed being rescued from bushfires in Australia by a grandmother, has sadly died pic.twitter.com/lNT1HSbn60

Τελικά, δυστυχώς τα εγκαύματα που είχε υποστεί το ζώο από τις φλόγες ήταν τόσο βαθειά που οι γιατροί αποφάσισαν να κάνουν ευθανασία στον Λούις για να μην υποφέρει άλλο.

RIP LEWIS: There's been a sad update on Lewis, the badly burnt koala that captured our hearts during the bushfire crisis.

Unfortunately, Lewis was unable to overcome his injuries and was humanely put to sleep at the Port Macquarie Koala Hospital. #9News https://t.co/uPuUz4Ub1I pic.twitter.com/LePJFsf3V6

— Nine News Australia (@9NewsAUS) November 26, 2019