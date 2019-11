Σεισμός στην Αλβανία: Αυξάνονται οι νεκροί και οι τραυματίες από το χτύπημα του Εγκέλαδου

Στους εννέα έχει αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων του καταστροφικού σεισμού, που έπληξε σήμερα λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα την Αλβανία, τον ισχυρότερο εδώ και δεκαετίες που σημειώθηκε στη χώρα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και παγιδεύοντας ανθρώπους κάτω από τα ερείπια κτηρίων.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο διευθυντής επικοινωνίας της αλβανικής κυβέρνησης, Έντρι Φούγκα, έγραψε ότι ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί σε εννέα, ενώ 28 άνθρωποι έχουν διασωθεί και 600 έχουν λάβει ιατρική βοήθεια.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Φούγκα επισημαίνει ότι «ομάδες έκτακτης ανάγκης έρχονται από το Κόσοβο, την Ιταλία, την Ελλάδα και άλλους γείτονες. Οι διασώστες λαμβάνουν βοήθεια από εθελοντές σε μια πρωτοφανή επίδειξη αλληλεγγύης».

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα κτήριο, που έχει καταρρεύσει στο Δυρράχιο, 40 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, στις αλβανικές ακτές στην Αδριατική. Άλλα καταγράφουν μεγάλες ρωγμές και ζημιές σε κτίρια.

Δύο εκπρόσωποι της κυβέρνησης είπαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι οι πιο εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια έχουν καταγραφεί στο Δυρράχιο και πρόσθεσαν πως πολλοί τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο των Τιράνων.

BREAKING VIDEO: Damage seen following 6.3-magnitude earthquake in Albania pic.twitter.com/XwngJghR5w

Μάλιστα, κάτοικοι που τρομοκρατήθηκαν από τον ισχυρό σεισμό εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και βρίσκονται στους δρόμους.

Images of the damage from the M6.4 #earthquake that just hit Albania (local time early Tuesday morning).#PrayforAlbania ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/OBwC2CCbnr

— Team Albanians (@TeamAlbanians) November 26, 2019