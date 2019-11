Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στην Αλβανία: Κατέρρευσαν κτήρια, πολλοί τραυματίες [εικόνες & βίντεο]

Σεισμός 6,4 βαθμών με επίκεντρο περιοχή 10 χιλιόμετρα ανατολικά του Δυρραχίου και 35 χιλιόμετρα δυτικά των Τιράνων στην Αλβανία Αλβανίας καταγράφηκε από το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS).

Συγκεκριμένα, ο σεισμός σημειώθηκε στις 03:53 τοπική ώρα (04:53 ώρα Ελλάδας) και πρόκειται για τη δεύτερη ισχυρή δόνηση μέσα σε ένα δίμηνο. Η δόνηση κατατρομοκράτησε χιλιάδες πολίτες που βγήκαν στους δρόμους, ορισμένοι με βρέφη στα χέρια.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα κτήριο, που έχει καταρρεύσει στο Δυρράχιο, 40 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, στις αλβανικές ακτές στην Αδριατική. Άλλα καταγράφουν μεγάλες ρωγμές και ζημιές σε κτίρια.

Δύο εκπρόσωποι της κυβέρνησης είπαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι οι πιο εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια έχουν καταγραφεί στο Δυρράχιο και πρόσθεσαν πως πολλοί τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο των Τιράνων.

6.3-magnitude earthquake in Albania

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένα κτήριο που έχει καταρρεύσει στο Δυρράχιο, 40 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, στις αλβανικές ακτές στην Αδριατική. Άλλα καταγράφουν μεγάλες ρωγμές και ζημιές σε κτήρια.

Μάλιστα, κάτοικοι που τρομοκρατήθηκαν από τον ισχυρό σεισμό εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και βρίσκονται στους δρόμους.

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών είπε πως «δεν έχει ενημερωθεί» για θανάτους.

M6.4 #earthquake that just hit Albania (local time early Tuesday morning).

