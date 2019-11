Αεροπορική τραγωδία στο Κονγκό: Τουλάχιστον 24 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους σε πυκνοκατοικημένη συνοικία

Σε τουλάχιστον 24 νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός από τη συντριβή αεροπλάνου σε μια πυκνοκατοικημένη συνοικία στη Γκόμα, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σήμερα το πρωί, έγινε γνωστό από έναν βουλευτή και ένα μέλος των ομάδων διάσωσης.

Ο Ζαν Πολ Λουμπουλούμπου, ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου του Νορθ Κιβού, δήλωσε ότι 24 πτώματα έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια. Ένας διασώστης, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε από την πλευρά του ότι τουλάχιστον 26 πτώματα έχουν βρεθεί.

Στο αεροσκάφος της εταιρείας Busy Bee επέβαιναν 19 άνθρωποι, σύμφωνα με την εταιρεία. Συνετρίβη πάνω σε τουλάχιστον μία κατοικία.

Σε ένα βίντεο, που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου, διακρίνεται η άτρακτος του αεροσκάφους, απ’ όπου βγαίνουν καπνοί, να έχει συντριβεί πάνω στον τοίχο ενός σπιτιού, ενώ ντόπιοι έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το σημείο.

DR Congo: Firefighters and rescuers comb through debris of crashed plane pic.twitter.com/OEY1De9B48

— AFP news agency (@AFP) November 24, 2019