Έλον Μασκ: 146.000 παραγγελίες για το cybertruck της Tesla – Παρά το φιάσκο της παρουσίασης

Μπορεί το cybertruck της Tesla να μην άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις στην επίσημη παρουσίασή του την περασμένη Παρασκευή, αφού η δημόσια δοκιμή των «άθραυστων» τζαμιών του τα άφησε με δύο… μεγάλα σπασίματα, όμως πολλοί έχουν ήδη εκδηλώσει έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την απόκτησή του.

Όπως αποκάλυψε ο CEO της εταιρείας Έλον Μασκ στο Twitter, υπάρχουν μέχρι στιγμής 146.000 παραγγελίες για το νέο ηλεκτρικό όχημα της Tesla, με το 42% των ενδιαφερομένων να επιλέγουν το μοντέλο διπλού κινητήρα, 41% εκείνο του τριπλού κινητήρα και 17% εκείνο του μονού κινητήρα.

Ο Μασκ πρόσθεσε μάλιστα σε επόμενη ανάρτηση ότι οι παραπάνω παραγγελίες έγιναν χωρίς τη βοήθεια διαφήμισης ή άλλων προωθητικών ενεργειών.

Σύμφωνα με την Guardian, η υποβολή παραγγελίας για το cybertruck κοστίζει $100, ποσό η Tesla αναφέρει ότι επιστρέφεται στο ακέραιο σε περίπτωση ακύρωσής της. Η παραγωγή του νέου οχήματος θα ξεκινήσει το 2021, σύμφωνα πάντα με την εταιρεία παραγωγής του.

Η αποτυχημένη και η… πετυχημένη δοκιμή

Η παρουσίαση του cybertruck, που ο Μασκ έχει περιγράψει ως ένα «πραγματικά φουτουριστικό cyberpunk pickup, που μοιάζει βγαλμένο απο την ταινία Blade Runner» είχε μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή την περασμένη Παρασκευή, όταν ο επικεφαλής σχεδιασμού της εταιρείας κατέληξε να… σπάει τα παράθυρα του οχήματος στην προσπάθειά του να αποδείξει την υψηλή αντοχή τους.

«Είναι κυριολεκτικά αλεξίσφαιρα σε σφαίρες από πιστόλι 9mm», είχε πει όλο περηφάνια ο Μασκ, λίγες στιγμές προτού ο Φραντς φον Χολτστχάουζεν πετάξει τη μεταλλική σφαίρα στα παράθυρα -όχι μία, αλλά δύο φορές- με αποτέλεσμα να σπάσουν. «Το θετικό είναι τουλάχιστον ότι [η σφαίρα] δεν τα διαπέρασε» είπε με εμφανή αμηχανία ο Μασκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με ανάρτησή του στο Twitter εχθές, ο Μασκ επισήμανε ότι είχε γίνει δοκιμή με τη μεταλλική μπάλα λίγη ώρα πριν την παρουσίαση και το τζάμι δεν έσπασε. Πόσταρε μάλιστα και σχετικό βίντεο.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019