Απόλυτο φιάσκο για Έλον Μασκ: Έχασε 768 εκατ. δολάρια σε μία μέρα με το νέο Tesla

Βουτιά 6% έκαναν οι μετοχές της Tesla μετά το φιάσκο κατά την παρουσίαση του νέου ηλεκτρικού φορτηγού της με αποτέλεσμα η προσωπική περιουσία του CEO της, Έλον Μασκ να μειωθεί κατά 768 εκατ. δολάρια μέσα σε ένα 24ωρο σύμφωνα με το Forbes!

Τα αποκαλυπτήρια του φορτηγού της Tesla εξελίχθηκαν σε εφιάλτη για τον Μασκ όταν ο επικεφαλής σχεδιασμού της εταιρείας έσπασε τα παράθυρα του οχήματος στην προσπάθειά του να αποδείξει την υψηλή αντοχή τους. «Είναι αλεξίσφαιρα σε σφαίρες από πιστόλι 9mm», κόμπαζε ο Μασκ λίγες στιγμές προτού ο Φραντς φον Χολτστχάουζεν πετάξει τη μεταλλική σφαίρα στα παράθυρα – όχι μία, αλλά δύο φορές – με αποτέλεσμα να σπάσουν. «Το θετικό είναι ότι [η μεταλλική μπάλα] δεν πέρασε μέσα», προσπάθησε να δικαιολογηθεί ο Μασκ.

Νωρίτερα είχε περιγράψει το όχημα ως ένα «πραγματικά φουτουριστικό, σαν cybebank φορτηγάκι βγαλμένο από το Blade Runner». Αλλά η αντίδραση του κοινού δεν ήταν αυτή που θα ανέμενε ο πάμπλουτος Αμερικανός επιχειρηματίας – με προσωπική περιουσία που αποτιμάται στα 20 δισ. δολάρια – , ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης…

Leaked footage of the design meetings for the Tesla #Cybertruck pic.twitter.com/AYUfuco0V8

— Kristian Sturt (@FootieWriter) November 22, 2019