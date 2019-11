Συναγερμός: Μεγάλη πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στο Ίστμπουρν της Βρετανίας [βίντεο]

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε ξενοδοχείο, στο Ίστμπουρν, το οποίο βρίσκεται στο Ανατολικό Σάσεξ της Βρετανίας.

Σύμφωνα με το skynews.com, η φωτιά εκδηλώθηκε στο ξενοδοχείο Claremont, της Βικτωριανής εποχής. Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, έχει προχωρήσει σε εκκένωση του ξενοδοχείου.

Οι φλόγες που έχουν τυλίξει το κτίριο, έχουν καταστρέψει την οροφή, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το υπόγειο.

The Claremont Hotel in Eastbourne on fire @BBCSussex reporting the hotel has been evacuated #emergency pic.twitter.com/a0WscedsV6

Οι πυροσβέστες δίνουν πραγματική μάχη, ενώ αντλούν νερό από την παραλία που βρίσκεται πολύ κοντά, καλώντας τους πολίτες να μην πλησιάζουν σε αυτή και να έχουν κλειστά τα παράθυρά τους. Επίσης, τους προειδοποίησαν ότι μπορεί να μείνουν χωρίς νερό, καθώς μεταφέρεται απευθείας για την κατάσβεση της φωτιάς.

Firefighters are tackling a serious fire at the Claremont Hotel in Eastbourne and 12 fire engines are at the scene.

People are being warned to avoid Eastbourne seafront. Read more here: https://t.co/YdToQolnLt pic.twitter.com/JJlNrcvriy

— Sky News (@SkyNews) November 22, 2019