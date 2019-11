Θρίλερ στην Ολλανδία: Εντοπίστηκαν μετανάστες σε πλοίο με προορισμό την Αγγλία

Τουλάχιστον 25 παράτυποι μετανάστες βρέθηκαν πάνω σε φορτηγό πλοίο της Britannia Seaways με προορισμό τη Βρετανία, λίγο μετά τον απόπλου του από την Ολλανδία νωρίτερα σήμερα και το πλοίο επέστρεψε γρήγορα στο ολλανδικό λιμάνι Βλάαρντινγκεν, τόνισαν οι ολλανδικές υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη αναφερθεί για την κατάσταση της υγείας των μεταναστών, αλλά αρκετά ασθενοφόρα έχουν φτάσει στο λιμάνι.

Brandweer, politie en ambulances blijven nog aanrijden bij de Vulcaanhaven in Vlaardingen. Onduidelijk is wat de situatie is aan boord van de Brittania Seaways waar de verstekelingen zinn aangetroffen. #vlaardingen #verstekelingen pic.twitter.com/8Ri9VHaSZF

— robert bas (@robertpbas) November 19, 2019