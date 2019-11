Χάος στο Χονγκ Κονγκ: Η αστυνομία παγίδευσε διαδηλωτές στην πανεπιστημιούπολη [βίντεο]

Σοβαρά επεισόδια λαμβάνουν χώρα στο Χονγκ Κονγκ με εκατοντάδες διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και μαθητές, να είναι παγιδευμένοι στην πανεπιστημιούπολη.

Η αστυνομία κάνει χρήση χημικών ενώ απωθεί τους διαδηλωτές που επιχειρούν να απομακρυνθούν χρησιμοποιώντας υδροφόρες.

Το πολυτεχνείο του Χονγκ Κονγκ είναι υπό κατάληψη τις τελευταίες έξι μέρες.

1345 group of protestors make a run for it, escaping along highway by #hongkong Polytechnic. Around 100 run and climb over barriers. Police fire heavy tear gas. Several protestors detained. pic.twitter.com/T0Qiee4mwa

Υπολογίζεται πως πάνω από 1.000 άτομα είναι παγιδευμένα στην πανεπιστημιούπολη από την Κυριακή, μετά την απόφαση της αστυνομίας να το αποκλείσει. Μάλιστα, η αστυνομία απείλησε πως θα χρησιμοποιήσει αληθινά πυρά αν οι διαδηλωτές δεν απομακρυνθούν, χωρίς ωστόσο να τους… αφήνει.

Το απόγευμα της Δευτέρας εκατοντάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό έξω από το πανεπιστήμιο και έγιναν επεισόδια. Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και τους απώθησε με υδροφόρες.

This was probably the most surreal thing I have ever witnessed in the Hong Kong protests. Protesters just attempted a daring escape through a bridge at Polytechnic University. Volunteers on motorbikes came in drives to drive them out asap. Police fired teargas. #HongKongProtests pic.twitter.com/huhSo3Mxo9

