Εκκενώθηκε ο σταθμός Euston του μετρό στο Λονδίνο – Συναγερμός για πυρκαγιά

Συναγερμός στον σταθμός Euston στο κεντρικό Λονδίνο που έχει κλείσει, καθώς οι επιβάτες αναφέρουν μια “ειδοποίηση πυρκαγιάς” σε τρένο στη γραμμή Northern Line, η οποία ανήκει στο δίκτυο του υπόγειου σιδηρόδρομου του Λονδίνου.

Μάρτυρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για ορατό καπνό ενώ στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις.

Euston station evacuated after 'smoke seen on London Underground train' https://t.co/O1ke1hgLIe pic.twitter.com/DCWpapjMS8

— Daily Mirror (@DailyMirror) November 18, 2019