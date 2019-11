Πέντε μέλη μιας οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, πέθαναν σε πυροβολισμό σε ένα σπίτι στη γειτονιά του Paradise Hills του Σαν Ντιέγκο, δήλωσε το Σάββατο η αστυνομία.

Μεταξύ των θυμάτων όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής είναι τρία αγόρια ηλικίας 5 ετών, 9 ετών και τριών ετών ενώ νεκρή είναι και η 29χρονη μητέρα τους. Νεκρός είναι και ο 31 ετών πατέρας τους.

Την ίδια στιγμή ακόμα ένα παιδί ηλικίας 11 ετών είναι στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η αστυνομία η οποία ερευνά την υπόθεση, ο δράστης είναι κάποιο από το μέλη της οικογένειας.

Horrific family tragedy in Paradise Hills. One woman, a man, and three children, all boys under the age of 10 are shot dead. One 11-year-old boy is still in surgery at a local hospital. San Diego Police are investigating. @nbcsandiego #paradisehills pic.twitter.com/L6JUCJC7Ch

— Danica McAdam (@DanicaTVNews) November 16, 2019