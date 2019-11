Συναγερμός: Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Καλιφόρνια – Πληροφορίες για θύματα

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχουν δεχθεί πυροβολισμούς σε ένα λύκειο στην περιοχή Σάντα Κλαρίτα στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία ενημέρωσε ότι μέχρι στιγμής ο δράστης διαφεύγει της σύλληψης.

Το γραφείο του Σερίφη δήλωσε ότι ένας Ασιάτης μαυροντυμένος άνδρας εθεάθη στην περιοχή και θεωρείτε ύποπτος.

Τα γειτονικά σχολεία έχουν κλείσει, ενώ η αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες να αποφύγουν να κυκλοφορούν στην περιοχή, την ώρα που έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Highlands Elementary and Rosedale Elementary in Santa Clarita Valley are also on lockdown. Watch KTLA's live coverage: https://t.co/9cX2rH5GH9 pic.twitter.com/L80JMEP86Z

— KTLA (@KTLA) November 14, 2019