«Θάλαμος αερίων» το Νέο Δελχί εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Οι είκοσι εκατομμύρια κάτοικοι του Νέου Δελχί εξακολουθούν να πνίγονται και να βήχουν σήμερα από το πυκνό νέφος που καλύπτει την πρωτεύουσα της Ινδίας, με τις αρχές να έχουν κηρύξει κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης και να έχουν ζητήσει την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων και όλων των οικοδομικών εργασιών.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Νέο Δελχί τις τελευταίες ημέρες είναι η χειρότερη που έχει καταγραφεί στη μεγαλούπολη τα τελευταία χρόνια, με Ινδούς αξιωματούχους να την έχουν χαρακτηρίσει «θάλαμο αερίων».

«Υπάρχει καπνός παντού και οι άνθρωποι, περιλαμβανόμενων των νέων, των παιδιών και των ηλικιωμένων, δυσκολεύονται να αναπνεύσουν», δήλωσε ο επικεφαλής των αρχών του Νέου Δελχί Αρβίντ Κεζριουάλ σε βίντεο που ανήρτησε χθες Κυριακή στο Twitter.

«Τα μάτια καίνε. Αυτός είναι ο βαθμός της μόλυνσης», πρόσθεσε.

Από σήμερα και τουλάχιστον έως τις 15 Νοεμβρίου τα οχήματα κυκλοφορούν εναλλάξ στους δρόμους την ινδικής πρωτεύουσας βάσει του συστήματος «μονών- ζυγών».

Ωστόσο οι ειδικοί εκφράζουν τις αμφιβολίες τους για την αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές από το 2016, κυρίως εξαιτίας των πολλών εξαιρέσεων που ισχύουν, για παράδειγμα για τα δίκυκλα και τις γυναίκες οδηγούς.

Οι αρχές ζήτησαν την Παρασκευή το κλείσιμο των σχολείων και την αναστολή όλων των οικοδομικών εργασιών στο Νέο Δελχί και τη γύρω περιοχή ως αύριο Τρίτη, ενώ μοίρασαν και 5 εκατομμύρια προστατευτικές μάσκες στους μαθητές.

Στις 10:00 τοπική ώρα (06:30 ώρα Ελλάδας) η αμερικανική πρεσβεία στο Νέο Δελχί κατέγραψε 469 μικρογραμμάρια του μικροσωματιδίου PM25 ανά τετραγωνικό μέτρο αέρα. Συγκριτικά στο Παρίσι το ποσοστό ήταν 6.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει η συγκέντρωση του μικροσωματιδίου αυτού να μην ξεπερνά τα 25 ανά τετραγωνικό μέτρο αέρα κατά μέσο όρο στη διάρκεια μίας ημέρας.

In most areas of New Delhi and surrounding areas, the air-quality index breached the 999 mark – which, according to experts, is akin to smoking 40 to 50 cigarettes a day https://t.co/tUov5Q4XHd pic.twitter.com/zGrvxhc8GQ

— Reuters (@Reuters) November 3, 2019