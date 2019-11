Τοξικό νέφος στο Νέο Δελχί: Έκτακτα μέτρα λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

«Ασφυκτιά» ξανά το Νέο Δελχί λόγω της ανησυχητικά αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Νέο Δελχί τις τελευταίες ημέρες είναι η χειρότερη που έχει καταγραφεί στη μεγαλούπολη τα τελευταία χρόνια, με Ινδούς αξιωματούχους να την έχουν χαρακτηρίσει «θάλαμο αερίων». Τα μικροσωματίδια PM2.5 έχουν μακράν ξεπεράσει κάθε επιτρεπτό όριο στην πρωτεύουσα της Ινδίας και η κακή ποιότητα του αέρα εκθέτει εκατομμύρια ανθρώπους στον κίνδυνο ασθενειών του αναπνευστικού.

Όπως τόνισε και ο επικεφαλής του Δελχί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, η μόλυνση ήταν «αβάστακτη» σε όλη τη βόρεια Ινδία. Ενώ σε άλλη ανάρτησή του έγραψε πως «υπάρχει καπνός παντού και οι άνθρωποι, περιλαμβανόμενων των νέων, των παιδιών και των ηλικιωμένων, δυσκολεύονται να αναπνεύσουν».

In most areas of New Delhi and surrounding areas, the air-quality index breached the 999 mark – which, according to experts, is akin to smoking 40 to 50 cigarettes a day https://t.co/tUov5Q4XHd pic.twitter.com/zGrvxhc8GQ

— Reuters (@Reuters) November 3, 2019