Συναγερμός στο Χονγκ Κονγκ: 4 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στο Χονγκ Κονγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sputnik, τραυματίστηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

Ο δράστης φαίνεται πως ακινητοποιήθηκε από παρευρισκόμενους στο εμπορικό κέντρο. Στοιχεία όσον αφορά την ταυτότητά του, δεν έχουν δοθεί προς το παρόν στη δημοσιότητα.

Ένας από τους τραυματίες πιθανώς να είναι περιφερειακός σύμβουλος, σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου.

The district councillor who loss his ear is not attacked by the knife it's attacked by the bite.l from the thug.#hongkong pic.twitter.com/TEk8qQubeb

— Panda😷 (@DCheng36387164) November 3, 2019