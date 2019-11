Η Γκρέτα Τούνμπεργκ αναζητά σκάφος για πάει… από τις ΗΠΑ στην Ισπανία

Έχοντας διαπλεύσει τη μισή υδρόγειο κινούμενη «σε λάθος κατεύθυνση», η νεαρή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε σήμερα ότι ψάχνει να βρει ένα σκάφος που θα πραγματοποιήσει το ταξίδι από τις ΗΠΑ στην Ισπανία, όπου θα διεξαχθεί η προσεχής διεθνή διάσκεψη για το κλίμα.

«Χρειάζομαι να βρω έναν τρόπο για να διασχίσω τον Ατλαντικό τον Νοέμβριο … Εάν κάποιος μπορούσε να μου βρει ένα μέσο μεταφοράς, θα ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων», έγραψε στο Twitter η 16χρονη Σουηδέζα που αρνείται να πάρει αεροπλάνο, ένα πολύ ρυπογόνο μέσο μεταφοράς.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November… If anyone could help me find transport I would be so grateful.

-> https://t.co/vFQQcLTh2U

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 1, 2019