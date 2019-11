Συναγερμός στη Βρετανία για ύποπτο όχημα σε γέφυρα [βίντεο]

01/11/19 • 19:26 | UPD 01/11/19 • 19:38 Newsroom eleftherostypos.gr

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, που επικαλούνται βρετανικά μέσα, ένα όχημα βρέθηκε εγκαταλειμμένο

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο, στη Μεγάλη Βρετανία μετά από εντοπισμό ύποπτου οχήματος στην γέφυρα Vauxhall.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και πυροτεχνουργοί ενώ έχει διακοπεί η κίνηση αυτοκινήτων στη γέφυρα.

Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να μην πλησιάζουν το σημείο, ενώ οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Vauxall Bridge will remain closed whilst the vehicle is assessed by specialist officers. Buses will be diverted and members of the public are advised to avoid the area. Thanks for your patience and cooperation. — Lambeth MPS (@LambethMPS) November 1, 2019

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, που επικαλούνται βρετανικά μέσα, ένα αυτοκίνητο βρέθηκε εγκαταλειμμένο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστές πληροφορίες για κάποια σύλληψη.

#BREAKING : London – Vauxhall bridge which is near the MI6 building has been closed after reports of a suspicious vehicle. The vehicle is being assessed by specialist officers from the Metropolitan Police .#Vauxhall #London Video : MissNaomiBDpic.twitter.com/8WRQce6vt8 — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) November 1, 2019

Σημειώνεται πως κοντά στο σημείο βρίσκεται και το κτήριο της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Βρετανίας, MI6.

#Vauxhall bridge definitely shut @metpoliceuk thanks for keeping us all safe pic.twitter.com/pYSn9H4zAR — Gareth Wallace (@garethrwallace) November 1, 2019