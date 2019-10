Αυτός είναι ο νέος ηγέτης του ISIS – Επιβεβαίωσαν τον θάνατο του αλ Μπαγκντάντι

Το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος όρισε ως διάδοχο του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι και νέο ηγέτη του τον Αμπού Ιμπραήμ αλ Χασέμι αλ Κουράσι.

Επιπλέον, το ISIS επιβεβαιώνει ότι ο εκπρόσωπός του Αμπού αλ Χασάν αλ Μουχατζίρ σκοτώθηκε, ενώ υπόσχεται εκδίκηση για τον θάνατο του αρχηγού του.

«Ω, μουσουλμάνοι, ω, μουτζαχεντίν, στρατιώτες του Ισλαμικού Κράτους (…), κλαίμε για τον διοικητή των πιστών Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι», αναφέρεται στο μήνυμα που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram.

BREAKING: Audio from new official spokesman of #ISIS, “Abu Hamza al-Qurayshi.” Statement confirms Abu Hassan al-Muhajir's death, saying that he was a Saudi. Also confirms death of Baghdadi, announces "Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi" as new leader/"Caliph." pic.twitter.com/3li0H5Fr14

