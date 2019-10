Συναγερμός στο Λονδίνο: Ερευνάται διαρροή χημικής ουσίας σε εμπορικό δρόμο

Την πιθανή διαρροή μίας χημικής ουσίας σε εμπορικό δρόμο στο Λονδίνο ερευνούν οι βρετανικές αρχές.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης ενημέρωσης ερευνάται το ενδεχόμενο διαρροής μίας επιβλαβούς ουσίας σε έναν εμπορικό χώρο στην Μπρόμπτον Ρόουντ, έναν κεντρικό εμπορικό δρόμο στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, επί τόπου όπου σπεύσει αστυνομικοί και ασθενοφόρα.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί για προληπτικούς λόγους, μέχρι να καθοριστεί τι είδους ήταν αυτή η χημική ουσία.

BREAKING Police swoop on 'chemical incident' outside Harrods in London https://t.co/RloRH0xIeh pic.twitter.com/d1kAFb26x1

— Daily Star (@Daily_Star) October 30, 2019